مايو 18, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالفيديو.. رجل يتقدم لخطبة أرملة أثناء جنازة زوجها

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بالفيديو.. رجل يتقدم لخطبة أرملة أثناء جنازة زوجها

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لرجل كان قد تقدم لخطبة سيدة أرملة أثناء حضورها مراسم جنازة زوجها السابق.

ووفقا للفيديو المتداول، فقد شوهد العريس جاثيا على ركبتيه ومقدما خاتم الخطوبة نحو سيدة في حالة شديدة من الحزن.

وأشار متداولو الفيديو في منصات التواصل الإجتماعي، إلى أن العريس تقدم لخطبة السيدة أثناء حضورها مراسم دفن زوجها السابق.

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