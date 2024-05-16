بعد خبر اصابتها.. دعم فني عربي للمطربة العراقية الكردية برواس حسين

حزن وصدمة كبيرة أصابت الوسط الفني بعد إعلان المطربة العراقية الكردية برواس حسين محاربتها المرض بعد إصابتها بسرطان الأمعاء، وتلقيها العلاج، وذلك من خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حيث نشرت برواس حسين صورة لها، معلقة عليها: ” دايما راضية بالقضاء والقدر اللي الله كاتب النا، نعم أني أحارب مرض الخبيث (سرطان الأمعاء) حاليا في مرحلة العلاج، الحمد لله والشكر على كل شي، مطالبة الجمهور بالدعاء لها: “ادعولي بالشفاء، الله يحفظكم ويحفظنا من كل المرض والشر ويشفي جميع المرضى”.



وبعد دقائق من منشور برواس حسين، انهالت عليها التعليقات من قبل الجمهور وأصدقائها في الوسط الفني متمنيين لها دوام الصحة والعافية، منهم الفنانة ديانا حداد، التي علقت قائلة: “حبيبتي الله يعافيكي ويشفيكي، انتي قوية ولازم تضلك قوية”.

بينما كتبت الفنانة سلمى رشيد: “برواس القوية أكيد فترة وتعدي وترجعي بصحة وسلامة لبناتك ولعائلتك الله يقويكي ويشفيكي يارب”، والفنانة رحمة رياض علقت: “حبيبي الله يشافيك يارب”، والفنانة هايدي موسى علقت قائلة: “ربنا يشفيكي ويعافيكي حبيبتي دعواتنا ليكي”.

المطربة العراقية الكردية برواس حسين نالت شهرتها عقب مشاركتها فى برنامج “أراب أيدول” وتقديمها أغنيات أم كلثوم ومحمد منير ورغم جمال صوتها ومهارتها الكبيرة وإعجاب لجنة التحكيم بأدائها ووصفت النجمة الإماراتية أحلام أداء برواس بأنه يجب تدريسه، إلا أن الحظ لم يكن حليفها لتحظى باللقب.

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