كان يحاول مساعدتهن

4 إيرانيات في السماوة “تلاعبن” بسائق “كية” وسرقن 5 ملايين!

ألقت قوة من مكافحة الإجرام في قضاء الوركاء بالمثنى، القبض على 4 سيدات إيرانيات، اليوم الأحد، أقدمن على سرقة نحو 5 ملايين دينار من سائق سيارة محملة بأقفاص الدجاج، أثناء نقلهن إلى كراج الرميثة كمساعدة إنسانية.

مصدر أمني قال لشبكة 964:

المتهمات الأربع أوقفن سائق سيارة “دانية” محملة بأقفاص الدجاج قرب جسر العمية على الطريق الرابط بين السماوة والرميثة، عند مدخل قضاء الوركاء وطلبن منه نقلهن إلى كراج الرميثة.

اثنتان منهن ركبتا قرب السائق وقامت إحداهما بإشغاله في الكلام بينما سرقت الثانية مبلغ 4 ملايين و890 ألف دينار، وبعد مسافة قصيرة طلبن النزول، حيث اكتشف السائق السرقة وأسرع لإيقاف سيارة أجرة صعدن فيها، ثم اتصل بالأجهزة الأمنية التي سارعت إلى إلقاء القبض عليهن.

أثناء التحقيق اعترفن بالسرقة واخفاء المبلغ في إحدى الحقائب، وتم عرض المحضر على القاضي الذي أمر بتوقيفهن على ذمة القضية.

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