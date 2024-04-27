على غرار بلقيس: نادين نجيم تطلق علامتها لمستحضرات التجميل

أعلنت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن إطلاق علامتها التجارية الجديدة المخصصة لمستحضرات التجميل تحت اسم “نادين نجيم للتجميل”، هذا الإعلان الذي تم نشره عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، جذب اهتماما كبيرا من محبي ومتابعي النجمة، الذين عبروا عن حماسهم لتجربة المنتجات الجديدة.

نادين، التي عملت على تطوير علامتها لمدة ثلاث سنوات، شاركت متابعيها بفيديو ترويجي حيث أعربت عن سعادتها البالغة بإطلاق العلامة وتطلعها لرؤية ردود الفعل من الجمهور، كتبت في تعليقها على الفيديو: “أنا متحمسة جدا ولا أستطيع الإنتظار بعد الآن”.

هذه الخطوة تمثل توسعا مهما في مسيرة نادين نسيب نجيم، حيث تنضم إلى قائمة المشاهير الذين تمكنوا من ترجمة شهرتهم إلى نجاح في مجالات أخرى مثل التجميل والموضة، تتطلع النجمة لأن تقدم من خلال علامتها الجديدة منتجات تجميل تلبي تطلعات وإحتياجات جمهورها الواسع.

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