أبريل 27, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بتهمة “الفسق والفجور”.. الكويت تحكم على حليمة بولند بالحبس سنتين

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فى :شؤون المرأة
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بتهمة “الفسق والفجور”.. الكويت تحكم على حليمة بولند بالحبس سنتين

قضت محكمة كويتية بحبس الإعلامية حليمة بولند سنتين مع الشغل والنفاذ وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على الفسق والفجور.
صدر الحكم عن محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العصيمي، والتي كانت قد وجهت إلى حليمة بولند تهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام هاتف بسبب صور ومقاطع فيديو.

وقدم المدعي شكوى ضدها مدعياً بأنها حرضته على الفسق والفجور عبر صورها وعبر فيديوهات خاصة بها.

وادعت بولند ضد المجني عليه بأنه أساء إليها بالسب فقدمت شكوى ضده بتهمة السب وإساءة استخدام الهاتف.

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