وفاة مطربة شابة بعد تعثرها بفستانها على المسرح

في حادث مأساوي، فارقت مغنية صينية الحياة أثناء تقديمها عرضا غنائيا، بعد أن تعثرت بفستانها واصطدم رأسها بأرضية المسرح.

ووفقا لصحيفة “ميرور” البريطانية، كانت الضحية تؤدي عرضا في دار للمسنين، بمناسبة عيد ميلاد شخص يبلغ من العمر تسعين عاما، عندما وقعت الحادثة المأساوية.

وكانت المطربة، التي لم يتم الكشف عن اسمها، قد أدت اثنتين من الأغاني قبل أن تتعثر بفستانها وترتطم رأسها، مما أدى إلى سقوطها وبقائها دون حركة، في حين حاول الموظفون إنقاذها أمام الجمهور المصدوم.

وقد قام الموظفون بإجراء ضغط على صدر المغنية في محاولة لإنقاذها، قبل نقلها إلى مستشفى قريب في مدينة تشونغتشينغ الصينية، لكنها فارقت الحياة بعد وقت قصير من وصولها، على الرغم من الجهود المضنية التي بذلها المسعفون.

ووفقا لمقربين من المغنية، كانت تعاني من توعك في وقت سابق من اليوم نفسه، في حين أكد الأطباء أنهم سيقومون بتشريح الجثة لتحديد السبب الدقيق لوفاتها.

ويشار إلى أن في أغسطس/آب من العام الماضي، قتل مغني في العشرينات من العمر بالرصاص خلال محاولته التدخل لفض نزاع بين زوجين كانا يتشاجران خلال إحدى حفلاته في البرازيل، حيث أصيب بجرح قاتل في رأسه.

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