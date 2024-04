بالفيديو.. فنانة عربية تقتحم حفل زفاف في لبنان لهذا السبب!

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للفنانة اللبنانية مايا دياب تقتحم حفل زفاف في لبنان للتسويق لأغنيتها الجديدة “عروس” التي ستطرحها في الأيام المقبلة، وأثار الفيديو جدلاً واسعاً بين الرواد بسبب تضارب الآراء حوله، بين من رأى أنّها فكرة جديدة في عالمنا العربي وبين من سخر منها وانتقدها.

في التفاصيل، ظهرت مايا دياب وهي تدخل حفل زفاف بشكلٍ مفاجئ وتغنّي أغنيتها الجديدة، وذلك من دون علم العروسَين مما أثار صدمة كبيرة على وجهيهما وحتى على وجوه الحضور الذين تفاعلوا مع الفنانة ورقصوا معها على أنغام الأغنية.

مايا دياب تقتحم حفل الزفاف للترويج لأغنيتها “عروس”

ونجحت الفنانة اللبنانية بغاية التسويق والترويج لعملها الفني الجديد حيث تصدرت الترند على السوشيل ميديا في عدد من الدول العربية بعد تداول الفيديو بشكلٍ واسع، كما أصبحت حديث مواقع التواصل منذ الساعات الماضية الأخيرة حتى الآن، وعبّر الرواد عن آرائهم المختلفة حول تصرّف مايا دياب، إذ أنّ البعض أثنى على إعجابه بالفكرة الجديدة، أما القسم الآخر اعتبرها فكرة “سخيفة” لكسب المشاهدات وإنتقدها بعبارات لاذعة.

ومن التعليقات التي رصدناها على الصفحات الإلكترونية: “طب في أذكى من هيك… عاملة غنيّة للأعراس ب أول الموسم .. بتحبوا مايا او لاء البنت شاطرة وذكية كتير”، “معترة دايما ما بتنجح بشي وسخيفة”، “قديش محظوظة العروس مايا غنّت بعرسها”، “مش حلوة فكرتها بدها مشاهدات .. مش عارفة كيف تجيبها”.

وتعتبر هذه الظاهرة الأولى من نوعها في العالم العربي وهي إقتحام الحفلات للترويج للأغنية الجديدة بطريقة مفاجأة بعيدة عن مواقع التواصل الإجتماعي، مَن من الفنانين سيتبع مايا دياب؟ وهل هذه الظاهرة ستدخل العراق قريباً؟

An unforgettable night made even more special with @mayadiab 's mesmerizing performance at the wedding! 🎤💫 #MayaDiab pic.twitter.com/RLHEGLHbCv

— HuManagement (@HuManagementME) April 23, 2024