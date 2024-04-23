الموت يفجع الفنانة العراقية رحمة رياض (صورة)

نعت الفنانة العراقية رحمة رياض، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/ ابريل 2024، شقيقتها من والدها.

رحمة كتبت من خلال ستوري إنستقرام، “ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرته انتقلت إلى رحمة الله تعالى شقيقتي من والدي، اللهم اغفر لها وارحمها وعافها وأعف عنها وأكرم نزلها بالماء والثلج والبرد، اللهم ثبتها عند السؤال وأجمعها في نعيم لا يغنى واجمعنا بها في جنة الفردوس”.

وفي الختام طلبت الدعاء لها، قائلةً: “لا تنسوها من دعائكم”.

كما قدم العديد من المشاهير والفنانين التعازي، للفنانة العراقية التي انجبت مولودتها الأولى الشهر الماضي.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية