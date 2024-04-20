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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

العثور على نجمة “أميركان أيدول” ميّتة في منزلها من هي؟

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فى :شؤون المرأة
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العثور على نجمة “أميركان أيدول” ميّتة في منزلها من هي؟

وافت المنية الفنانة مانديسا عن عمر ناهز 47 عاماً، المغنية الحائزة على جائزة “غرامي” والتي بدأت حياتها الفنيّة كمتسابقة في برنامج “أميركان أيدول” في عام 2006.

وجاء في بيان نعيها، “يمكننا أن نؤكد أنه تم العثور على مانديسا متوفاة بالأمس في منزلها. في الوقت الحالي لا نعرف سبب الوفاة أو أي تفاصيل أخرى. نطلب صلواتكم من أجل عائلتها والأصدقاء المقربين خلال هذا الوقت العصيب للغاية.

وأضاف البيان، “كانت مانديسا صوت التشجيع والحقيقة للأشخاص الذين يواجهون تحديات الحياة في جميع أنحاء العالم”.

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