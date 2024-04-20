روان بن حسين تثير الجدل بنحافتها المفرطة في آخر ظهور لها

خطفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، أنظار جمهورها على مواقع التواصل الإجتماعي بنحافتها المفرطة وغير المعهودة في أحدث ظهور لها.

ونشرت روان عدة صور على “إنستغرام” وهي ترتدي فستانا أحمر اللون لحضور إحدى المناسبات في لندن، وبدت شديدة النحافة، لتنهال عليها التعليقات من المتابعين الراغبين بمعرفة السر وراء ذلك.

وقال النشطاء إن روان استخدمت “إبر التنحيف” لفقدان الوزن التي بات العديد من الأشخاص يروجون لها مؤخرا، محذرين من اللجوء إليها لنتائجها الخطيرة.

والجدير بالذكر، أن روان بن حسين كانت تعاني من التنمر في مراهقتها بسبب وزنها الزائد، الأمر الذي دفعها إلى خسارة الكثير من الوزن على مدى سنوات.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية