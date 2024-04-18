متابعة لأزمة صورها مع البلوغر الإسرائيلي.. الإستماع إلى نانسي عجرم في مكتب المدير العام للأمن العام اللبناني!

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها صورها مع البلوغر الإسرائيلي إيتزيك بلاس في قبرص، إستقبل المدير العام للأمن العام اللبناني، العميد الياس البيسري، الفنانة نانسي عجرم وزوجها الطبيب فادي الهاشم في مكتبه للإستماع إليها حول أزمة الصور.



وأفادت مصادر صحفية لبنانية أنّ نانسي عجرم أكّدت للعميد أنها لم تكن على علم بهوية الرجل أو جنسيته عندما إلتقط معها الصور. وشكرت عجرم العميد الياس البيسري على إهتمامه والمتابعة.

إشارة من مفوض الحكومة ضدّ نانسي عجرم

وكان قد أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي إشارة بالإستماع إلى الفنانة نانسي عجرم على خلفية إنتشار صورة لها على مواقع التواصل الإجتماعي تجمعها مع أحد المعجبين الذي تبيّن أنّه إسرائيلي الجنسية.

وجاءت هذه الإشارة, رغم أن نانسي عجرم كانت مرتبطة لإحياء حفلات عيد الفطر, بما يرتّب مسؤوليات قانونية جسيمة عليها بحال عدم الإيفاء بإلتزاماتها. وكان قد تضمن الحكم منع سفر قبل الإستماع إليها.

وقد أثار القرار زوبعة بين الأجهزة الأمنيّة المخوّلة تنفيذه وبين الجهات القضائية، بسبب التداعيات التي يمكن أن تنتج عنه على صورة لبنان في الخارج ونظراً للشعبية الكبيرة التي تتمتّع بها النجمة اللبنانية وللأمر الذي تلاحق به.

ولاحقاً، تمّ الإستماع إلى نانسي لدى الأمن العام حيث دام الإستماع إليها ما يقارب الربع ساعة وأشار القاضي عقيقي بتركها.

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