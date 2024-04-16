بالفيديو.. شمس الكويتية تتهجم على “سياسيي وإعلامي العراق” ومطالب بعدم دخولها البلاد

تهجمت الفنانة شمس الكويتية، على سياسي العراق، وذلك بعد ربط اسمها بالزواج مع أحد السياسيين العراقيين.

وقالت الكويتية في مقطع مصور، “اصحى الاكي نفسي زوجة لرجل سياسي عراقي.. انتم سياسيكم شعبكم مستفرغهم.. أوسخ واقذر وألعن سياسيين في العالم هم سياسيي العراق”، وفق قولها.

كما تهجمت، وفق المقطع المصور، على إعلاميي العراق أيضا.

وقبل أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، انباء زعمت بأن شمس الكويتية تفكر بعرض جاد للزواج من سياسي عراقي “ملياردير وسيم وطويل”.

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