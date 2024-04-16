أبريل 16, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بالفيديو.. شمس الكويتية تتهجم على “سياسيي وإعلامي العراق” ومطالب بعدم دخولها البلاد

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فى :شؤون المرأة
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بالفيديو.. شمس الكويتية تتهجم على “سياسيي وإعلامي العراق” ومطالب بعدم دخولها البلاد

تهجمت الفنانة شمس الكويتية، على سياسي العراق، وذلك بعد ربط اسمها بالزواج مع أحد السياسيين العراقيين.

وقالت الكويتية في مقطع مصور، “اصحى الاكي نفسي زوجة لرجل سياسي عراقي.. انتم سياسيكم شعبكم مستفرغهم.. أوسخ واقذر وألعن سياسيين في العالم هم سياسيي العراق”، وفق قولها.

كما تهجمت، وفق المقطع المصور، على إعلاميي العراق أيضا.

وقبل أيام، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، انباء زعمت بأن شمس الكويتية تفكر بعرض جاد للزواج من سياسي عراقي “ملياردير وسيم وطويل”.

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