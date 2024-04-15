عجوز تنقذ نفسها وابنها بمواجهة “بطولية” مع لص مسلح

تمكنت امرأة بريطانية في الثمانين من عمرها من إنقاذ نفسها وابنها الذي يعاني من احتياجات خاصة من لص دخل المنزل، وذلك بعد أن ضربها بمسدسه وقيد يديها في الكرسي.

لكن المحققين يقولون إن كريستين جينيهان (85 عاماً) أنقذت نفسها وابنها من هجوم اللص، وذلك بعد أن سحبت المسدس الذي كانت تخفيه أسفل وسادتها وأطلقت النار على اللص العنيف لتُصيبه بجراحٍ قاتلة، بحسب ما نشرت صحيفة الغارديان البريطانية.

لكن كريستين دفعت ثمن قلب الطاولة بهذا الشكل، حيث أطلق الدخيل النار عليها وظلت تنزف لساعات قبل وصول المساعدة الطارئة.

وبحسب الصحيفة، نجت كريستين من جراحها ولم يُصَب ابنها بأذى جسدي، كما صنف المدعي المحلي القضية على اعتبار أنها قضية قتل مبررة و”أحد أكثر الأعمال البطولية التي سمعت بها على صعيد الدفاع عن النفس”.

وأخبرت كريستين المسؤولين بأنها كانت نائمةً في سريرها عندما استيقظت في الثانية صباحاً تقريباً، لترى رجلاً يقف فوقها مرتدياً قناع تزلج أسود وسترة عسكرية الطراز. وكان يُصوب سلاحه ومصباحاً نحو وجهها، وقيّدها.

ونجحت في استعادة مسدسها من طراز “357 ماغنام” الموجود أسفل الوسادة، ثم جرّت نفسها بالكرسي عائدةً إلى غرفة المعيشة، حيث أخفت المسدس بين مسند الذراع ووسادة الأريكة التي كانت تجلس بجوارها.

وفي تلك اللحظة، أمسكت كريستين المسدس الذي أخفته وأطلقت النار على كوندون لتُصيبه مرتين. ورد كوندون بإطلاق النار من مسدسه “عيار 9 ملم” حتى فرغت خزانته، ليُصيب كريستين في بطنها وساقها وذراعها وصدرها.

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