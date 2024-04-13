بيع رسالة نادرة بخط الأميرة ديانا في مزاد علني.. هذا فحواها

بيعت رسالة نادرة بخط يد الأميرة ديانا، كانت قد بعثتها إلى خياط عسكري، صمم ملابس لابنيها الأميرين ويليام وهاري في طفولتهما.

وبيعت الرسالة في مزاد علني مقابل 1900 جنيه إسترليني، وهي مكتوبة بتاريخ 25 أبريل/نيسان 1988، وأشادت الأميرة الراحلة فيها بجهود الخياط في تصمـيم الملابس.



وجاء في رسالة الأميرة ديانا أن ويليام وهاري استمتعا بالملابس التي صنعها الخياط العسكري، وكيف أبديا رغبتهما في الاحتفاظ بها حتى أثناء النوم ليشعرا بالراحة كالجنود.

وقالت ديانا في رسالتها: “عزيزي العريف جونز، أردت أن أكتب وأشكرك كثيرا على صنع السراويل والسترات القتالية لويليام وهاري، إنه للطف كبير منك أن تواجه الكثير من المتاعب”.

وختمت رسالتها قائلة: “مع خالص الشكر منّا نحن الثلاثة، ومع خالص التقدير، ديانا”، ووقَّعت الرسالة بشكل واضح، معبِّرة عن شكرها وامتنانها للخياط، وذهبت الرسالة في نهاية المطاف إلى شخص أميركي.

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