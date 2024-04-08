كيف تؤثر الوحدة في شهية المرأة؟

اتضح لعلماء جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، أن النساء اللواتي يعتبرن أنفسهن وحيدات، يزداد لديهن نشاط مناطق الدماغ المرتبطة بالرغبة بتناول الأطعمة الضارة.

وتشير مجلة JAMA Network Open، إلى أن 93 امرأة شاركت في هذه الدراسة، طلب الباحثون منهن إبلاغهم عما إذا كن يشعرن بالوحدة والعزلة عن المجتمع. وبعد ذلك قسمن إلى مجموعتين استنادا إلى مستوى الشعور بالوحدة، وعرضت عليهن صور لأطباق متنوعة من الطعام بالتناوب مع صور ليست فيها أطعمة. وكان الباحثون خلال ذلك يسجلون نشاط دماغ المشاركات باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي.

وقد اتضح للباحثين أن المشاركات اللواتي اعتبرن أنفسهن وحيدات أظهرن نشاطا واضحا في مناطق الدماغ المسؤولة عن الرغبة في تناول الأطعمة السكرية والأطعمة غير الصحية. وقد رصد الباحثون هذا النشاط خلال مشاهدة المشاركات لصور الأطعمة الدهنية والأطعمة المحتوية على سعرات حرارية عالية والغنية بالكربوهيدرات.

ووفقا للباحثين قد تشير الزيادة غير المعقولة، للوهلة الأولى، في الشهية، إلى القلق أو الاكتئاب المرتبط بالوحدة. وللتغلب على الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة، يجب تحسين الصحة النفسية.

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