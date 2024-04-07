امرأة تدمن شرب الدم والسبب غريب

في واقعة غريبة، كشفت امرأة أمريكية تدعى “ميشيل” أنها تفضل شرب لتر من الدم يوميا.

وقالت، “أنها تفضل شرب دماء الحيوانات خاصة “الخنازير” منذ المراهقة، وبعد ذلك أصبحت مدمنة على تناوله”.

وأوضحت المرأة البالغة من العمر 29 عاما أنها لا تشعر بالرضا من دونه، مضيفة: “شربه يجعلني أشعر بالنشاط وأحيانا أتناوله مباشرة أو أدمجه مع الوجبات”.

وأضافت، “بالنسبة لي الدم لا يقل أهمية عن الماء”.

وأشارت، “أحب تناوله أثناء القراءة أو الاسترخاء أو مشاهدة التلفزيون أو الرسم”.

واعتادت “ميشيل” كل صباح أن تخلط الدم مع القهوة، وترى أن الدماء ليست كلها متشابهة، حيث إنها تحب دم الخنزير أكثر من دم البقر.

واستكملت، “أنا لا أعتبر نفسي مصاص دماء، لكني مجرد شخص يحب الدم، بدأت بتناوله منذ المراهقة عندما كنت أعاني من الاكتئاب، وهذا أدى إلى شعوري بالأذى النفسي”.

في حين أن الكثير من الأشخاص قد يشعرون بالاستياء من هذه الفكرة، تقول ميشيل أنها تستمتع بعد تناوله، وإذا لم تحصل على جرعتها اليومية، فإنها تشعر بالغضب ولا ترغب في الخروج من المنزل.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، استهلكت “ميشيل” ما يقرب من 1000 جالون من الدم.

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