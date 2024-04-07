أبريل 07, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

“سأموت على خشبة المسرح”.. صافينار تكشف حقيقة اعتزالها الرقص

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فى :شؤون المرأة
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“سأموت على خشبة المسرح”.. صافينار تكشف حقيقة اعتزالها الرقص

نفت الراقصة الأرمينية صافينار شائعات اعتزالها الرقص، مشيرة إلى أنها “ستموت على خشبة المسرح”.
ونشرت صافينار مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام”، وقالت: “متحلموش.. لم أقل إني سأعتزل الرقص، أنا ما زلت صغيرة وحلوة، وسأموت على المسرح”.

وصافينار هي أرمينية روسية، ومن مواليد 20 ديسمبر/ كانون الأول 1983، ولمع اسمها في مصر عام 2013، بعد ظهورها وهي ترقص بشكل جريء في فيلم “القشاش”.

ومن نافذة الرقص عبرت إلى شاشة السينما، وشاركت بالتمثيل في 10 أفلام أهمها “سالم أبو أخته، و30 يوم في العز”، كما شاركت في عدة مسلسلات تلفزيونية منها “صاحب السعادة” و”أبو البنات”.

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