“يسرا رفضت تقبيل ممثل بسبب أسنانه”.. المخرجة المصرية إيناس الدغيدي تثير الجدل بتصريحاتها

حلت المخرجة المصرية إيناس الدغيدي ضيفة على برنامج “أسرار” الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة “النهار”، حيث كشفت العديد من أسرارها الشخصية والفنية.



وقالت إيناس في البرنامج:

– “أنا مش مغرورة لكن شكلي مغرور، وعمرو سعد مكسرش المكتب عندي، هو حد كلمني قالي فيه ولد كويس أوي هيجيلك المكتب عشان عايز يمثل، وأنا مكنتش موجودة، ومكلمنيش قبلها، وقال للسكرتيرة أنا مش همشي وقاعد استنى، فاكر إنها مخبياني عنه، وهو كتب لي جواب، بس عرفت الموضوع ده بعد ما بقى عمرو سعد”.

– “اخترت أحمد عز من كاست وكان موديل إعلانات، رفضته في الأول، عشان مكنش مناسب سنا، عشان كان أصغر من يسرا ومش هينفع، الفيلم كان فيه بوسة، ويسرا جات قالتلي مين الراجل اللي هيبوسني، قلتلها جايبالك واحد كويس، عشان مش عايزة تتباس من أي حد، لما شافته قالتلي هو ده اللي اخترتيه؟ طب أنتي بصيتي على سنانه؟ مش هينفع أبوسه عشان سنانه كلها سودة”.

– “المنتج كان مقتنع بأحمد عز عشان وسامته، وراح قال ليسرا فيه واحد كويس أوي بس إيناس شايفة أنه صغير، لما شافته قالتلي ده أنا هبوسه لكن اللي إنتي مختاراه مش هينفع، قلتلها ده صغير، قالتلي ماليش دعوة”.

– “أحمد عز بعد الموقف ده راح اتعلم وجالي قالي عايز أعمل فيلم، عملت به “مذكرات مراهقة”، وعز تطور جدا، ومجتهد ومركز وعنده هدف”.

– “بقالي 14 سنة مشتغلتش واسمي موجود، وفيه مخرجين موجودين والناس متعرفهمش، والمخرجين أنواع، فيه اللي بينفذ وفي اللي عنده فكر، أنا من اللي عندهم فكر”.

– “كل الفنانات دخلوا الوسط عشان الجمال، وياسمين صبري دخلت عشان جميلة، بس عايزة تتطور، أنا بحبها بس عاوزة مخرجين ومساعدين يساعدوها”.

المصدر: النهار

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