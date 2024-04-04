أمها الفاعل.. رضيعة تنجو من الموت بعد دفنها حية لمدة ست ساعات

نجت رضيعة بعد أن دفنت حية من قبل والدتها في أوغندا، حيث أمضت ست ساعات تحت التراب قبل أن تتم إنقاذها بأعجوبة.

وكشفت صحيفة “ديلي ميل” الإخبارية أن الأم، التي تبلغ من العمر 23 عاما، دفنت ابنتها في حديقة قريبة من منزل العائلة بعد ولادتها دون مساعدة طبية.

واكتشف أفراد عائلتها آثار دماء في الحديقة، مما أدى إلى العثور على الموقع الذي دفنت فيه الرضيعة.

وبعد إجراء مكالمة عاجلة لخدمات الطوارئ، هرع المسعفون لإنقاذ الرضيعة التي وجدت ملتصقة بالمشيمة بعد أن أمضت تحت التراب طوال الليل.

وعلى الرغم من الصعوبات، تم نقل الرضيعة إلى المستشفى المحلي، حيث وجدت أنها تتنفس بصعوبة وتعاني من جروح وكدمات عميقة نتيجة للضغط الذي تعرضت له أثناء وجودها تحت الأرض.

وبعد مكافحة الطقس البارد والظروف القاسية، تمت إعادة الرضيعة إلى الحياة بفضل جهود فريق الإنقاذ والعناية الطبية.

وعلى الرغم من التحديات التي واجهتها، تم إخراج الرضيعة من المستشفى بعد ستة أيام فقط، حيث عادت إلى الحياة الطبيعية دون أي إصابات جسدية خطيرة.

والآن، تربى الجدة الرضيعة بعدما احتجزت السلطات الأم بتهمة محاولة قتل الأطفال، وتم وضعها في مصحة نفسية بعد إخضاعها للعلاج.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية