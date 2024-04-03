إعلامية عراقية ترفع دعوى ضد برلماني عراقي بتهمة القذف والتشهير

قدمت الإعلامية العراقية سحر عباس جميل، شكوى على النائب بالبرلمان العراقي، مصطفى سند، بعد منشوره الأخير الذي كتب فيه: “سحر عباس، ترى لا عندي أشتريلج رانج ولا جي كلاس ولا بيه اشتريلج بيت بعمان، بطليهن”.

وقدّم موكل سحر، شكوى أمام محكمة تحقيق الكرخ على سند، وقال، إن الأخير “أساء وقذف موكلتي المشتكية دون علم أو دراية ودون معرفة الأسباب وراء ذلك، وكون منشوره تضمن الإيحاءات الى اتهام موكلتي بالفساد، عليه نطلب من محكمتكم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المشكو منه، وكما أطلب الشكوى والتعويض بحقه”.

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