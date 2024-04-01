إسعاد يونس تتحدث عن “ضرتها” شيريهان: أحبها جدًا.. أنا أم لأبنائها وهي أم لأبنائي

قالت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، إنّ علاقتها الجيدة والطيبة، بالفنانة شيريهان، لا تدعو للدهشة والتعجب، وذلك بعدما أبدى الإعلامي عمرو أديب، دهشته من تلك العلاقة، خلال حواره معها في برنامج بودكاست big Time، الذي يُعرض يوميًا طوال شهر رمضان 2024، عبر قناة mbc 1، ومنصة شاهد.

واعتبرت أصالة، التي شاركت في تقديم الحلقة مع عمرو أديب، أن قصة إسعاد يونس وشيريهان، استثنائية جدًا في الحياة بشكلٍ عام، لاسيما وأنها قصة لا تنطبق على كل البشر، وهي أنّ تتحول شكل العلاقة بين “ضرّتين” إلى صداقة، لترد عليها إسعاد يونس، بقولها: “لا أحب أنّ تكون تلك القصة بمثابة مرجعية تتبعها بعض الأشخاص، لكن عمومًا الصداقة جمعتني بشيريهان لوجود أولاد يحملون نفس الجينات والدم، وبالتالي انتهت بيننا أي أمور كامرأتين، فأنا أم لأبنائها، وهي أم لأبنائي، وأنا أحبها جدًا، وبيننا “بلاوي” كثيرة جدًا”.

زوجي رجل عظيم

وأوضحت أنّ الظروف لعبت دورًا كبيرًا في عودة العلاقة معها، وتحديدًا بالتزامن مع ولادة شيريهان لابنتها الكبرى، قائلة: “زوجي علاء الخواجة، له دور كبير في شكل هذه العلاقة”، واصفة إياه بقولها: “أنبل الرجال، بني آدم من أحسن الرجال، العائلة كلها تعبده، “بنعتبره شيء عظيم”، وذلك من واقع مواقفه معي، فقد مرّ على زواجنا 39 عامًا بالتمام والكمال.. رجل فاخر جدًا وبرنس”.

وصول حفيدتي الأولى للدنيا كانت لحظة مجيدة

كما تحدثت إسعاد يونس، عن لحظة ولادة أول حفيدة لها، والتي اعتبرتها نقطة تحول في حياتها كلها، قائلة: “أول ما حفيدتي الأولى وصلت للحياة، شعرت بلحظة مجيدة، التي جاءت بعد سنوات طويلة”، كما أشارت إلى ابنها “عمر”: “كان شقياً جدًا وهو صغير، واشتبك مع شام ابنة أصالة في إحدى السنوات، خلال سفر إلى مدينة الغردقة تقريبًا، ولجأت لحيلة حتى يهدأ، وكان في كل مرة يخرج فيها من المنزل، احتضنه بقوة وأوصيه أنّ يحافظ على نفسه”.

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