أضرار السيليكون للشعر عديدة.. لا تستخدميه بإفراط

هل شعرك جاف وهش، وتودين علاجه بالسيليكون الذي شاع استخدامه لفرد وتنعيم الشعر، وغيرها من المشكلات التي تفقد الشعر حيويته ولمعانه؟! انتبهي سيدتي! على الرغم من الفوائد المحتملة التي يوفرها السيليكون للشعر؛ فإن الاستخدام المفرط أو المطول للمنتجات القائمة على السيليكون مثل الشامبو أو البلسم ومنتجات التصفيف، يمكن أن يؤدي إلى تراكم المنتج على الشعر؛ ما يثقله ويجعله يبدو باهتاً بمرور الوقت، وغيرها من المشكلات في صحة الشعر. لذلك؛ “سيدتي” يكشف لك أضرار السيليكون للشعر في الآتي.



ما علاقة السيليكون بالشعر؟

يُشير السيليكون إلى نوع من المكونات الموجودة عادة في منتجات العناية بالشعر مثل الشامبو والبلسم والأمصال ومنتجات تصفيف الشعر، وهي مركبات اصطناعية مشتقة من السيليكون. والسيليكون هو عنصر كيميائي يُعرف باسم “سيلوكسان”، ويظهر في هيئته الأوضح في أمصال الشعر التي يشبه قوامها الزيت، لكنه أثقل، ويترك ملمساً زلقاً عند فرده على الشعر. عادةً، ما يتم استخدام السليكون لتنعيم الشعر، وتحسين ملمسه وحمايته من الضرر الناجم عند التعرض المباشر للحرارة من المكواة، ومجفف الشعر. وحينما يتعلق الأمر بالعناية بشعرك؛ فإن السليكون لا يضيف لمعاناً فحسب، بل يسرع عملية التجفيف، ويغلف الشعر بحاجز لامع، يمنع تسرب الترطيب للشعر؛ ما يؤدي إلى التطاير والتقصف.

أضرار محتملة.. احذريها

في حين أن السيليكون يمكن أن يوفر فوائد عديدة للشعر؛ فإنه يمكن أن يتسبب أيضاً في أضرار للشعر بمرور الوقت، وبخاصة إذا لم تتم إزالته بشكل صحيح باستخدام الشامبو المنقي. يمكن أن يجعل هذا التراكم الشعر ثقيلاً ودهنياً وباهتاً، ويمكن أن يتداخل أيضاً مع فعالية منتجات العناية بالشعر الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد بعض الأشخاص ذوي البشرة الحساسة أن السيليكون يسبب تحسساً أو يثقل شعرهم، وغيرها من الأضرار التي يُسببها السيليكون للشعر، نستعرض أبرزها:

ثقل الشعر وجعله باهتاً

يمكن أن يخلق السيليكون طبقة على الشعر؛ ما قد يؤدي إلى زيادة وزن الشعر وثقله، فيبدو باهتاً ومسطحاً ودهنياً.

جفاف وتقصف الشعر

في حين أن السيليكون يمكن أن يجعل الشعر يبدو ناعماً ولامعاً في البداية؛ فإنه يساهم في سد الرطوبة، ما يؤدي إلى جفاف وتقصف الشعر، وبخاصة إذا لم تتم إزالته بشكل صحيح باستخدام الشامبو المنقي.

منع العناصر الغذائية

قد يخلق السيليكون حاجزاً على بصيلات الشعر؛ فيمنع العناصر الغذائية المفيدة والرطوبة من اختراق الشعر، ما يؤدي إلى تلف الشعر.

مشكلات فروة الرأس

يؤدي تراكم السيليكون على فروة الرأس إلى تحسس وظهور مشكلات محتملة في الشعر، مثل قشرة الرأس أو حتى التهاب الجريبات “التهاب بصيلات الشعر”.

جفاف الشعر

أنواع معينة من السيليكون كارهة للماء؛ ما يعني أنها تصد الماء. يمكن أن يساعد ذلك في سد الرطوبة في بصيلات الشعر؛ فيصبح الشعر جافاً وباهتاً.

طرق العناية بالشعر بعد استخدام السيليكون

كما هي الحال مع أي مكون للعناية بالشعر، من المهم مراعاة نوع شعرك الفردي ومخاوفه وتفضيلاته عند اختيار المنتجات التي تحتوي على السيليكون. قد يفضل بعض الأشخاص التركيبات الخالية من السيليكون أو منخفضة السيليكون، في حين قد يجد بعضهم الآخر أن المنتجات التي تحتوي على السيليكون تعمل بشكل جيد مع شعرهم. ومع ذلك، بعد استخدام السيليكون للشعر، من الضروري العناية بالشعر بشكل صحيح للحفاظ على صحته ومظهره. إليكِ، بعض النصائح:

استخدمي منتجات العناية بالشعر المصنفة على أنها خالية من السيليكون؛ سيؤدي ذلك إلى القضاء على خطر تراكم السيليكون تماماً.

استعملي الشامبو المنقي بانتظام؛ لإزالة أي تراكم من المنتجات القائمة على السيليكون؛ فذلك يساعد على منع تراكم البقايا على شعرك وفروة رأسك.

عند استخدامك المنتجات القائمة على السيليكون، استخدميها باعتدال وتجنبي وضع طبقات متعددة من المنتجات المحتوية على السيليكون على شعرك؛ فهذا يقلل من خطر التراكم.

ابحثي عن المنتجات التي تحتوي على السيليكون القابل للذوبان في الماء؛ فمن غير المرجح أن تسبب هذه الأنواع من السيليكون تراكماً، إذ يمكن شطفها بسهولة بالماء.

ضعي في اعتبارك استخدام علاج ما قبل الشامبو مثل زيت جوز الهند أو زيت الأرغان؛ لإنشاء حاجز بين شعرك ومنتجات السيليكون. يمكن أن يساعد ذلك في تقليل كمية السيليكون التي تخترق بصيلات الشعر.

اغسلي شعرك بانتظام لمنع تراكم السيليكون. ومع ذلك، تجنبي غسل شعرك كثيراً؛ لأن ذلك قد يجرد الشعر من زيوته الطبيعية ويؤدي إلى الجفاف والتلف.

ادمجي علاجات التكييف العميق في روتين العناية بشعرك؛ للحفاظ على شعرك رطباً وصحياً. يمكن أن يساعد ذلك في مواجهة أي ضرر محتمل تسببه منتجات السيليكون.

قللي من استخدام أدوات التصفيف بالحرارة مثل المكواة المسطحة ومكواة التجعيد؛ حيث يمكن أن يؤدي تراكم السيليكون إلى تكثيف الآثار الضارة للحرارة على الشعر.

اعتمدي تسريحات الشعر الواقية، مثل الضفائر أو اللفات أو الكعك لتقليل الحاجة إلى منتجات تصفيف الشعر وتقليل خطر تراكم السيليكون.

قصي أطراف الشعر بشكل دوري للتخلص من التقصف، الذي يمكن أن يتفاقم مع تراكم السيليكون فيؤدي إلى تلف الشعر بشكل عام.

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