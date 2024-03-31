امرأة نيجيرية تواجه عقوبة السجن 7 سنوات وغرامة 5 آلاف دولار لانتقادها “معجون طماطم”

كشفت سيدة الأعمال النيجيرية شيوما أوكولي، التي تبلغ من العمر 39 عاما وتقيم في لاغوس، أكبر مدينة في نيجيريا، عن تعرضها لمعاملة صادمة من قبل الشرطة بعد اعتقالها بسبب نشرها مراجعة سلبية على فيسبوك لعلبة من معجون الطماطم.

وتواجه أوكولي محاكمة جنائية ومقاضاة أمام محكمة مدنية بعد أن نشرت تعليقات سلبية حول منتج تصنعه شركة الأغذية النيجيرية “إيريسكو فودز”، داعية متابعيها البالغ عددهم 18 ألفا على فيسبوك للمشاركة في تقديم آرائهم حول منتج “Nagiko Tomato Mix” من شركة “Ericso”. وقد شاركت صورة لعلبة المنتج المفتوحة وعلقت بأنه “حلو للغاية”.

هذا الحادث يبرز قضية حرية التعبير وحرية الصحافة في نيجيريا، حيث يجب أن يكون بإمكان الأفراد التعبير عن آرائهم دون تعرضهم للمضايقات أو التهديدات القانونية.

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