بعد 44 عاماً.. قطعة «علكة» تفك لغز جريمة قتل لطالبة يافعة

اعتقلت الشرطة الأمريكية مشتبهاً به في جريمة قتل وقعت عام 1980م بولاية أوريغون الأميركية، بفضل تقنية الحمض النووي، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وأُدين روبرت بليمبتون 60 عاماً، الأسبوع الماضي، بتهمة القتل من الدرجة الأولى و4 تهم بالقتل من الدرجة الثانية، في الجريمة التي وقعت يوم 15 يناير 1980 وأودت بحياة باربرا تاكر، التي كانت طالبة في كلية ماونت هود المجتمعية.

وقال ممثلو الادعاء، إن الحمض النووي الذي تم العثور عليه في قطعة من علكة بصقها بليمبتون أثناء مراقبته بعد الاشتباه به قبل أكثر من 3 أعوام، ساهمت في اعتقاله.

وجاء في البيان، أن تاكر التي كانت تبلغ من العمر 19 عاماً حينها، تعرضت للاختطاف والاعتداء الجنسي والضرب حتى الموت، ودفع بليمبتون بأنه غير مذنب، ويقول محاموه إنهم يعتزمون الاستئناف على إدانته، وفق “سي إن إن”.

وقال مكتب المدعي العام، إن بليمبتون لا يزال محتجزاً في مقاطعة مولتنوماه بانتظار صدور الحكم، حيث من المقرر عقد جلسة النطق بالحكم عليه في يونيو المقبل.

وتعود الجريمة إلى عام 1980، وبعد سنوات من انقطاع التحقيقات في الجريمة، طلبت الشرطة من شركة “Parabon”NanoLabs” لتكنولوجيا الحمض النووي، إلقاء نظرة على الملف الشخصي للضحية ومحاولة تحديد التطابقات المحتملة، حيث تم استخدام المسحات المأخوذة أثناء تشريح جثة تاكر لإنشاء ملف تعريف للحمض النووي للمشتبه به.

وقال مكتب المدعي العام إن المحققين استخدموا هذه المعلومات لبدء مراقبة بليمبتون، وتمكنوا من أخذ قطعة علكة شاهده المحققون وهو يبصقها ليقوموا بتحليلها فيما بعد.

وحينها، اكتشف المحققون تطابق الحمض النووي المأخوذ من العلكة مع مسحات تشريح الجثة، ليتم القبض عليه في 8 يونيو 2021.

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