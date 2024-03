أندر مخالفة سير في العالم تنالها سيدة إيطالية عمرها 103 سنوات (صور)

سجلت شرطة المرور في إيطاليا إحدى أغرب مخالفات السير إن لم تكن الأولى من نوعها في العالم بحق سيدة تقود سيارتها ليلا برخصة منتهية الصلاحية، والصدمة أنها كانت معمرة تبلغ 103 سنوات.

وأوقفت شرطة المرور الإيطالية سيدة تولد عام 1920، ولكنها ما تزال قادرة على قيادة السيارة في منتصف الليل والذهاب إلى بوندينو، في مقاطعة فيرارا، لزيارة بعض الأصدقاء.

وكانت بطلة هذه القصة سيدة عمرها 103 أعوام وتركت الشرطة التي أوقفتها عاجزة عن الكلام، وليس بسبب خلل في التأمين أو انتهاء صلاحية رخصة قيادتها منذ عامين، وإنما بسبب تقدمها جدا في السن.

Classe 1920 ma ancora in grado di mettersi in macchina di notte per vedere alcuni amici. La donna ha lasciato senza parole i carabinieri che l'hanno fermata, più che per l'assenza dell'assicurazione e la patente scaduta da due anni, proprio per l'età #ANSAhttps://t.co/MrA1GwUvAh

— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) March 12, 2024