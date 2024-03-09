مارس 09, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

جورجينا ممثلة في الدراما السعودية.. ماذا نشر الفنان عبد الله السدحان؟

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فى :شؤون المرأة
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جورجينا ممثلة في الدراما السعودية.. ماذا نشر الفنان عبد الله السدحان؟

تصدرت عارضة الازياء الشهيرة جورجينا رودريغيز الترند بعدما كشف الممثل السعودي عبد الله السدحان عن بوستر مسلسله الجديد بحسب كلامه تحت عنوان: “أضرار زواج المسيار” مشيرا الى انه سيكون من بطولته الى جانب حبيبة لاعب كرة القدم البرتغالي العالمي كريستيانو رونالدو.
وشارك السدحان بوستر العمل وظهر فيه الى جانب عارضة الازياء وعلق: “قريباً في عيد الفطر بأذن الله . كل عام والجميع بالف خير” وشكك البعض بالخبر واعتبروا ان السدحان يمزح اوهناك سر معين حول هذا المنشور سيكشفه لاحقاً.. فهل فعلاً دخلت جورجينا رودريغيز عالم التمثيل من خلال الدراما السعودية؟

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