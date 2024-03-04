أنباء عن رفض فيروز الغناء في السعودية.. ضجة كبيرة على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء عن “رفض الفنانة اللبنانية فيروز عرضا مغريا للغناء في السعودية”.

وقال نشطاء إن فيروز البالغة 89 عاما رفضت رغم مبلغ كبير جدا عرض عليها الغناء على المسرح بعد سنوات من اعتزالها، خلافا للفنانة نجاة الصغيرة البالغة من العمر 85 عاما، التي تم تكريمها مؤخرا خلال حفل Joy Awards في الرياض، بعد سنوات طويلة من عدم الظهور.

وأشار البعض إلى أن الفنانة اللبنانية لم ترفض العرض بإرادتها وإنما بسبب دعوى مرفوعة ضدها منذ سنوات من قبل عائلة الرحباني تمنعها من الغناء، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن من طرف النجمة اللبنانية أو ابنتها ريما، ولا من الجانب السعودي.

هذا العنوان الكاذب #فيروز ترفض طلب #تركي_آل_الشيخ

انها أصلا ممنوعه من الغناء بدعوى من ورثه عصابه الرحابنة وكانت الدعوى في أواخر تسعينات القرن الماضي

الجميع هرول لدعوه هيئه ترفيه #السعوديه الذي يقود مرحلتها #تركي_آل_الشيخ للغناء في #الرياض_الان #فيروز لا تستطيع الغناء خوفا من… pic.twitter.com/uuhhuq120o — محمد الغامدي (@msgalghamdi) March 4, 2024

ولم تشارك فيروز في أي حفل منذ 12 عاما سواء في لبنان أو خارجه، حيث كان آخر ظهور لها على مسرح “بلاتيا” في جونيه بساحل كسروان اللبناني حيث قدمت 4 حفلات.

أما عن آخر ألبوماتها فهو بعنوان “ببالي”، الذي صدر عام 2017، وضم عددا من الأغنيات المعربة والمنقولة من ألحان غربية.

https://twitter.com/sheikha11737/status/1764216600012435790?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1764216600012435790%7Ctwgr%5Ee1061e92e33da5918a233faad3a50c113b6e5b86%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2Fnews%2Fartculture%2F483135%2FD8A3D986D8A8D8A7D8A1-D8B9D986-D8B1D981D8B6-D981D98AD8B1D988D8B2-D8A7D984D8BAD986D8A7D8A1-D981D98A-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D8B6D8ACD8A9-D983D8A8D98AD8B1D8A9-D8B9D984D989-D985D988D8A7D982D8B9-D8A7D984D8AAD988D8A7D8B5D984

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