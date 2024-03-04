مارس 04, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

أنباء عن رفض فيروز الغناء في السعودية.. ضجة كبيرة على مواقع التواصل

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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أنباء عن رفض فيروز الغناء في السعودية.. ضجة كبيرة على مواقع التواصل

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بأنباء عن “رفض الفنانة اللبنانية فيروز عرضا مغريا للغناء في السعودية”.
وقال نشطاء إن فيروز البالغة 89 عاما رفضت رغم مبلغ كبير جدا عرض عليها الغناء على المسرح بعد سنوات من اعتزالها، خلافا للفنانة نجاة الصغيرة البالغة من العمر 85 عاما، التي تم تكريمها مؤخرا خلال حفل Joy Awards في الرياض، بعد سنوات طويلة من عدم الظهور.

وأشار البعض إلى أن الفنانة اللبنانية لم ترفض العرض بإرادتها وإنما بسبب دعوى مرفوعة ضدها منذ سنوات من قبل عائلة الرحباني تمنعها من الغناء، إلا أنه لم يصدر أي تصريح رسمي حتى الآن من طرف النجمة اللبنانية أو ابنتها ريما، ولا من الجانب السعودي.

ولم تشارك فيروز في أي حفل منذ 12 عاما سواء في لبنان أو خارجه، حيث كان آخر ظهور لها على مسرح “بلاتيا” في جونيه بساحل كسروان اللبناني حيث قدمت 4 حفلات.

أما عن آخر ألبوماتها فهو بعنوان “ببالي”، الذي صدر عام 2017، وضم عددا من الأغنيات المعربة والمنقولة من ألحان غربية.

https://twitter.com/sheikha11737/status/1764216600012435790?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1764216600012435790%7Ctwgr%5Ee1061e92e33da5918a233faad3a50c113b6e5b86%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.alsumaria.tv%2Fnews%2Fartculture%2F483135%2FD8A3D986D8A8D8A7D8A1-D8B9D986-D8B1D981D8B6-D981D98AD8B1D988D8B2-D8A7D984D8BAD986D8A7D8A1-D981D98A-D8A7D984D8B3D8B9D988D8AFD98AD8A9-D8B6D8ACD8A9-D983D8A8D98AD8B1D8A9-D8B9D984D989-D985D988D8A7D982D8B9-D8A7D984D8AAD988D8A7D8B5D984

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