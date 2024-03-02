صورة تكشف “حيلة” امرأة طالبت بتعويض بسبب حادث

مسابقة ترفيهية، كانت سببا في كشف “احتيال” امرأة إيرلندية، طالبت بتعويضات “حادث سيارة” تعرضت له، تقارب مليون دولار.

ورفضت محكمة في أيرلندا مطالبة امرأة بتعويض بقيمة 820 ألف دولار، بعد ظهور صورة لها وهي تفوز في مسابقة “رمي شجرة الأعياد”.

وزعمت كاميلا غرابسكا، 36 عاما، أن حادث سيارة في عام 2017 تركها تعاني من “ألم موهن”، مما جعلها غير قادرة على رفع الحقائب الثقيلة، وأجبرها على البقاء في السرير لأيام عديدة، وفقا لما كشفت عنه المحكمة العليا في أيرلندا وأوردته المحكمة الأيرلندية.

وقالت الصحيفة إن الألم المستمر في ظهرها ورقبتها وعمودها الفقري جعلها غير قادرة على حمل أكياس التسوق أو القيام بالأعمال المنزلية أو اللعب مع طفليها.

ورفعت غرابسكا دعوى قضائية ضد شركة RSA للتأمين على أساس أنها لم تتمكن من العمل لأكثر من 5 سنوات، مطالبة بخسارة الأرباح الماضية والمستقبلية التي بلغت حوالي 542 ألف دولار من إجمالي المبلغ المطلوب من قبلها، والذي يصل إلى 820 ألف دولار، وفقا لصحيفة “إندبندنت”.

وتم رفض قضيتها عندما أظهرت صورة نُشرت في صحيفة، بعد عام تقريبا من الحادث الذي تعرضت له، فوز غرابسكا في مسابقة رمي شجرة عيد الميلاد.

وظهرت المرأة الإيرلندية في الصورة وهي تقوم برمي شجرة كبيرة وسط حشد من المتسابقين.

وتظهر الصورة الثانية التي نشرتها الصحيفة وهي تبتسم وهي تحمل شهادة مثبتة تعلن فوزها بالبطولة.

عندما تم استجوابها في المحكمة، قالت غرابسكا إنها لا تزال تشعر بالألم عندما ألقت شجرة عيد الميلاد، وكانت تبتسم في الصور لأنها كانت تحاول “أن تعيش حياة طبيعية”، حسبما ذكرت صحيفة “إندبندنت”.

لكن القاضية كارمل ستيوارت، التي ترأست القضية، قالت إنه ليس أمامها خيار سوى رفض الادعاء بسبب “الصورة المؤلمة للغاية” لرمي غرابسكا لشجرة عيد الميلاد، والتي كانت “تتعارض” مع الأدلة الطبية المقدمة. وقالت: “أخشى أنني لا أستطيع إلا أن أستنتج أن هذه الادعاءات مبالغ فيها تماما”.

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