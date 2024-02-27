جمهور أصيل هميم غاضب من أحلام الشامسي

أثارت أحلام الشامسي جدلا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد أن نشرت في خاصية القصص الصغيرة في حسابها الرسمي على تطبيق انستقرام، صورة للإعلان الدعائي للحلقة ولاحظ الرواد أن النجمة الإماراتية قامت بتعديل صورتها وتجميلها عبر الفوتوشوب، بينما تركت صورة أصيل التي ظهرت إلى جانبها على طبيعتها ومن دون أي تعديل.

وعبر البعض عن إنزعاجه من هذه الخطوة وإنتقد الفنانة أحلام، وهناك قسم من الجمهور إستهزأ بالنجمات اللواتي يعدلن صورهن ما عدا حقن البوتوكس والفلر، فكتب أحدهم: “طيب بوتوكس وفيلر وعمليات تجميل وتحت وتركيب رأس جديد ولسا بدن فلتر؟؟ هيدا دليل انه ل ببلش عمليات وقصص بحياته ما رح يوصل لقناعة بشكله”.

وكان قد، حل الفنانان العراقيان حاتم العراقي وأصيل هميم بضيافة المطربة الإماراتية أحلام الشامسي في برنامجها “أحلام الف ليلة وليلة”، وقدموا أمسية مميزة وإستثنائية ألقت إضاءة ملهمة على الطرب والفن الأصيل في بلاد الرافدين.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية