(بالصور) شاهد أول ملكة جمال عراقية تشارك بمسابقة دولية في الهند

تشارك ملكة جمال العراق لعام 2022، بلسم حسين، كأول فتاة عراقية تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم والتي ستقام في الهند بعد غياب 28 عاماً.

وذكرت بلسم التي تعمل كمقدمة برامج في احدى القنوات العراقية “شاركت في دورة ميس وورد الـ 71 المقامة في الهند واطلت بزي يحمل بوابة عشتار في بابل كأول ملكة عراقية”.

وأضافت “أتمنى ان اصل الى مراحل متقدمة في هذه المنافسات”.

وتوجت بلسم حسين البالغة من العمر 26 عاماً، بلقب ملكة جمال العراق لعام 2022.

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