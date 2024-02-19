اقل من خمس ساعات يومياً.. ما خطورة قلة النوم على النساء

توصلت دراسة أمريكية إلى أن النساء في منتصف العمر اللائي ينمن أقل من خمس ساعات كل ليلة يزيد لديهن بشكل كبير خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتابع الباحثون في جامعة بيتسبرغ ما يقارب 3 آلاف امرأة، تتراوح أعمارهن بين 42 و52 عاما، على مدار 22 عاما، وسجلوا عادات نومهن وصحة القلب.

وقالت غالبية النساء (55%) إنهن ينمن نحو ست ساعات و30 دقيقة كل ليلة، لكن 14% ذكرن أنهن يحصلن على أقل من خمس ساعات من النوم بشكل منتظم.

ووجدت الدراسة أن النساء اللائي ينمن أقل من خمس ساعات في الليلة في المتوسط كن أكثر عرضة بنسبة 72% للإصابة بالسكتات الدماغية والنوبات القلبية وفشل القلب وأمراض الشريان التاجي من أولئك اللائي ينمن أكثر من ست ساعات كل ليلة.

وكان التأثير الصحي أسوأ بالنسبة للنساء اللائي يعانين من أعراض الأرق أكثر من ثلاث مرات في الأسبوع وينمن أقل من خمس ساعات وسطيا في الليلة.

ووجد الباحثون أن هؤلاء النساء لديهن احتمال أعلى بنسبة 75% للإصابة بأمراض القلب.

ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة على الصعيد العالمي على مدى السنوات العشرين الماضية.

واقترح الباحثون أن العلاقة بين النوم وأمراض القلب يمكن أن ترجع إلى حقيقة أن النوم غير الكافي يمكن أن يرفع ضغط الدم ويؤدي إلى مقاومة الإنسولين، ما يزيد من خطر تلف الأوعية الدموية.

كما أن قلة النوم تزيد من خطر إصابة النساء بالسمنة، ما يساهم في مشاكل القلب والأوعية الدموية.

ورجح الباحثون أن هذا يعود إلى عدم قدرة الجسم المنهك على مراقبة الجوع والشبع.

وأظهرت دراسات سابقة أن العديد من البالغين يعانون من زيادة مشاكل النوم وتدهور صحة القلب والأوعية الدموية عند دخولهم منتصف العمر.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها البالغين بالنوم لمدة سبع ساعات على الأقل في الليلة.

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