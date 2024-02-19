دراسة: 6 ملايين حمار يذبح سنويا لغرض تبييض ومحاربة تجاعيد وجوه النساء

كشف تقرير أنَّ الطلب المتزايد على منتجات التجميل يؤدي إلى تدمير تعداد الحمير، وفي طريقه إلى تعريض هذا النوع لخطر الانقراض في أفريقيا، بسبب الاعتماد على جلودها في العديد من المنتجات، بحسب صحيفة The Guardian البريطانية.

حيث يُذبَح نحو 6 ملايين حمار سنوياً من أجل الحصول على جلودها، إذ يُستخرَج منها الكولاجين لاستخدامه في المكملات الغذائية أو المشروبات، وفي منتجات التجميل مثل كريمات الوجه المستخدَمة في الطب الصيني، التي تُسوَّق على أنها منتجات فاخرة.

وقد تضرر تعداد الحمير في الصين بشدة من زيادة شعبية مثل هذه المنتجات، حيث انهارت أعدادها هناك بنسبة 76% بين عامي 1992 و2019،

وحوَّل التجار تركيزهم الآن إلى أفريقيا، التي تضم منذ فترة طويلة أكبر عدد من الحمير في العالم، لكن الخبراء يحذّرون من أنَّ النوع المنتشر من الحمير هناك يواجه أزمة بالفعل، إذ يُقنِع التجار أصحاب الحمير الفقراء ببيع حميرهم – أو يسرقونها من خلال ذبحها في الأدغال، في عمليات صيد غير مشروعة.

والدافع وراء هذه التجارة هو الطلب المتزايد على العلاج الصيني التقليدي إيجياو، أو غراء الحمير خافي العيوب، الذي يدّعي صانعوه أنه يقلل التجاعيد، ويعالج فقر الدم، ويعزز الطاقة ويعزز الرغبة الجنسية.

يقول الباحثون إنَّ قتل الحيوانات من أجل جلودها ليس عملاً شديد القسوة فحسب، بل يترك النساء والأطفال والمجتمعات التي تعتمد على الحيوانات في وضع أسوأ.

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