فبراير 16, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل عبر فيلم “شغل كايرو”

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فى :شؤون المرأة
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نانسي عجرم تدخل عالم التمثيل عبر فيلم “شغل كايرو”

تخوض المغنية اللبنانية نانسي عجرم أولى تجاربها السينمائية بالمشاركة في فيلم يحمل اسم “شغل كايرو”، كبطولة نسائية أمام الفنان المصري كريم عبد العزيز.
وذكر المستشار تركي آل الشيخ رئيس “هيئة الترفيه” السعودية، الذي كشف عن المشروع، أن الفيلم سيكون من إنتاج صندوق “بيج تايم” لرعاية أفضل الأفلام المصرية والسعودية والعربية.

وتضم الأفلام الجديدة التي تم الإعلان عن بدء العمل عليها، ضمن أعمال صندوق “بيج تايم”، فيلماً آخر لكريم عبد العزيز هو “الفيل الأزرق 3” من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

وكشف آل الشيخ عن تصوير مسلسل جديد بمنطقة “البوليفارد” السعودية، بميزانية تقارب 35 مليون دولار، يتألف من 8 حلقات.

وتدور قصة المسلسل حول ظهور “زومبي” ينتشر في منطقة البوليفارد ويتناول كيفية تعامل الشباب السعودي مع الأمر، علماً أن المسلسل سيشرف على إخراجه أكثر من مخرج من بينهم مخرجين عالميين.

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