“نعيش أبشع كوابيسنا”.. ماجدة الرومي تثير الجدل بتصريح من أبو ظبي (فيديو)

أثيرت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد الكلمة التي ألقتها الفنانة ماجدة الرومي، وانقسمت الآراء حول ماجدة الرومي، بعد حديثها الأخير عن معاناة أهالي لبنان، بسبب الدمار والأزمات التي تلاحقهم في الفترة الأخيرة.

وهاجم البعض ماجدة بسبب ندب حظها عن معاناة لبنان، في أثناء حفلها الأخير في ليالي السعديات بـ”أبوظبي”، بينما دافع بعض جمهورها عنها مؤكدين أن الفنانة دائما تحرص على الدفاع عن بلادها.

وجاء في كلمة ماجدة الرومي في حفلها بأبوظبي: “اشتقنا لأبوظبي الحلوة اللي كلشي فيها بيضحكلنا وبيستقبلنا بالإعمار والخضار اللي بيمجد الله وبيكبر القلب، الله يديمها على هالأرض الطيبة بركة ونعمة، جايين من لبنان، مطرح ما عم نعيش أبشع كوابيسنا بسبب الإجرام المقترَف في حقنا من قبل من يلي اسمهم منّا وفينا وهم مش هيك، ما فينا إلا ما نتوقف أمام الإنجازات اللي عم نشوفها كيف ما مشينا في هذا البلد الحبيب، منشوف بعيونا كيف العظماء بيعملوا الجنة على الأرض”.

وهنا بدأت الانتقادات لماجدة الرومي لوصفها لما يحدث في لبنان بـ”أبشع الكوابيس والإجرام”، وانتقد البعض قولها هذا الأمر خارج لبنان، فالبعض قال إن من حقها أن تنتقد لبنان ولكن تختار المكان المناسب.

من جانبها، دافعت ماجدة الرومي عن نفسها بطريقتها الخاصة، وقامت بنشر فيديو تكملة المقطع الذي تحدثت فيه عن حبها للبنان وقالت: “في لبنانيين بمسي عليكم، وبقولكم نحن في انتظاركم هذا الصيف، لا يزال بلدنا جميلا ولا زلنا نحبه، ولا يزال جنة ورح يبقى.. مهما عملوا فينا ومهما أجرموا تأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا ولبنان لديه رب”.

وكتبت تعقيبا عبر حسابها على موقع “إكس” :”بعدو بلدنا حلو… وبعدو جنة، وراح يبقى ومهما عملوا فينا، وأجرموا اتأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا لبنان عندو رب”.

ولم يتوقف الأمر عند الجمهور فقط، حتى الفنانة الإماراتية أحلام قررت التدخل والدفاع عن ماجدة الرومي.

وكتبت تعليقا: “أنت تتحدث مع ماجدة الرومي ما بيصير تتكلم معاها بهالطريقه أبداً غير موفقه هذي كلمه ما بتنقال لماجدة الرومي وهي بتحكي عن وضع كلكم بتحكوا فيه لبنان والحقيقه هي تتكلم من ألم !!!!! الجمال هو لبنان الحب هو لبنان العظيمه صح وميه بالميه صح بس اليوم لبنان حزين جداً واهل لبنان يستحقون الأفضل”.

وتابعت الفنانة أحلام :”وهي تتكلم عن حال ووضع موجود فعلاً وهي حزينه على وطنها من بعد ما كان لبنان الوجهه الأولى للسياحة وين لبنان اليوم ما قالت شي غلط كلنا حزينين على لبنان بس مع احترامي لم تكن موفق بالرد على قامه عظيمه فنيه كبيره الكبيرة ماجدة الرومي لا يتسلق أحد على ظهر العظماء أبدا هذي ماجدة الرومي يا أستاذ”.

وبدأ الجمهور حملة دفاع عن ماجدة الرومي والتأكيد على وطنيتها وحبها لبلدها لبنان.

يذكر أن ماجدة الرومي أحيت حفلا غنائياً ضمن ليالي السعديات في أبوظبي، مساء السبت 10 فبراير، وقدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها.

بعدو بلدنا حلو…

وبعدو جنة ، وراح يبقى

ومهما عملوا فينا، وأجرموا

اتأكدوا أن الكلمة الأخيرة لربنا

لبنان عندو رب🇱🇧#ماجدة_الرومي في #ليالي_السعديات #أبوظبي #الإمارات #لبنان pic.twitter.com/qlabPu2ToN — Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) February 12, 2024

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