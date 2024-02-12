أقوى علامات الحمل بولد

صبي أم فتاة؟ هذا ما تريد الأمهات الحوامل حديثًا معرفته! ستبدئين العد التنازلي حتى 20 أسبوعًا من إجراء فحص الموجات فوق الصوتية. لكن اعلمي أن نوع الطفل هو مرهون بـ” اللحظة”. يكذب هذه الادعاءات الدكتور مصطفى الدم؛ اختصاصي النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب وعمليات المناظير والتجميل النسائية، من مستشفى الزهراء. تابعي معنا أهم النصائح والمعلومات من خلال هذا المقال.

ما الذي يحدّد نوع الطفل. تعرّفي إلى هذا العلامات الـ 10 بشكل مفصّل

إذا كان طفلك صبيًا، فستبدأ أعضاؤه التناسلية في النمو بعد حوالي تسعة أسابيع من حدوث الحمل، لكن نوع مولودك قد تشكل قبل هذا بفترة طويلة؛ حيث يتم تحديده في لحظة الحمل بالضبط عندما تم تحديد الحمض النووي الخاص به عن طريق اندماج البويضة والحيوانات المنوية. من أجل تكوين النوع الذكري، يقوم الحيوان المنوي الذي يحمل الكروموسومات Y بتلقيح البويضة (التي تحمل الكروموسوم X). نتيجة لذلك، سيحصل طفلك على زوج كروموسوم XY. (الفتاة لديها زوج كروموسوم XX). بمجرد أن تبدئي في اكتشاف العلامات المبكرة للحمل ستبدئين بالتخمين، إليك هذه العلامات التي شعرت بها نساء خضن التجربة، لكن اعلمي أن الموضوع كله لبث المرح في نفسك.

1- غثيان الصباح:

ركزت جميع الدراسات على غثيان الصباح الشديد، المعروف أيضًا باسم التقيؤ المفرط هيبراميزز جرافيدار (HG). وجدت دراسة نشرت عام 2001 في مجلة Epidemiology أن النساء اللواتي تم تشخيصهن بـ HG كن أكثر عرضة لإنجاب فتيات أكثر من الأولاد. لكن الأمر ليس محسوماً، ولا يمكن الاستناد على هذه العلامة في إنجاب الصبي.

2- شكل البطن:

شكل البطن ليس مؤشرًا على نوع الطفل. لكنه بالتأكيد يدل على مقدار الوزن الذي اكتسبته، وإن كنت حاملاً بتوأمين وما إذا كان هذا هو حملك الأول أم لا.

3- الرغبة الشديدة في تناول الطعام أنواع معينة من الطعام:

الرغبة الشديدة في تناول الطعام لا تدل على نوع الطفل، لكن رغباتك تخبرك بمعلومات مهمة حول ما يحتاجه جسمك. فإذا اشتهيت الأطعمة المالحة فهذا يعني أن جسمك بحاجة إلى المزيد من الدهون الصحية، وإذا اشتهيت اللحوم، فأنت تحتاجين إلى المزيد من الحديد في نظامك الغذائي.

4- شهية كبيرة للطعام:

شهية كبيرة للطعام شهية كبيرة للطعام

وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على 244 امرأة حاملاً في الولايات المتحدة أن النساء اللائي يحملن الأولاد يستهلكن سعرات حرارية يومية أعلى بنسبة 10 في المائة من أولئك اللائي يحملن الفتيات.

5- نمو الشعر:

يمكنك أن تشكري الفيتامينات وهرموناتك لا سيما زيادة هرمون الأستروجين؛ ما يجعل شعرك جميلاً. إذا ألقيت نظرة خاطفة على الفيتامينات، التي تناولتها قبل وأثناء الحمل، فسترين العديد من العناصر الغذائية (مثل الزنك والبيوتين وفيتامينات ب الأخرى) التي تعد من أهم العناصر الغذائية لصحة الشعر والأظافر. كما يلعب نظامك الغذائي أيضًا دورًا كبيرًا في صحة الشعر.

6- برودة القدمين:

هناك عدة أسباب لبرودة القدمين أثناء الحمل، منها ضعف الدورة الدموية والاعتلال العصبي وقصور الغدة الدرقية وفقر الدم. هذا عدا إذا كنت معرضة لخطر الإصابة بسكري الحمل، فمن المهم مراقبة أي من هذه العلامات للتأكد من سلامة الحمل. بالطبع، قد يكون السبب في برودة القدمين هو الشتاء، أو أن منزلك بارد، أو أنك بحاجة إلى ارتداء بعض الجوارب المريحة! لكن ليس الحمل بصبي بالتأكيد!

7- لون البول:

يمكن أن يخبرك بولك بالكثير من الأشياء. يمكن أن يخبرك ما إذا كنت في فترة التبويض (باستخدام شريط LH)، ويمكنه إخبارك إذا كنت حاملاً (مع اختبار hCG)، ويمكن أن يخبرك إذا كنت تعانين من الجفاف. ورغم أن البعض يقول إن درجة الحموضة في البول هي مؤشر موثوق به على نوع الطفل (زيادة البول القلوي يعني وجود طفل رضيع)، إلا أنه يمكن تغيير درجة حموضة البول من خلال الأطعمة والمكملات والأدوية.

8- حالة الجلد:

إذا كنتِ تعانين من جفاف شامل، فحاولي زيادة كمية الماء التي تتناولينها. إذا كنت تشربين بالفعل ثمانية أكواب، فأنت تحتاجين زيادتها لتصبح 10 أكواب لترطيب بشرتك. وإذا كنت تعانين من جفاف وحكة في البطن، فهذا بسبب شد الجلد وتمدده، حاولي ترطيبه بزيت جوز الهند.

9- Linea nigra

Linea nigra هي مجرد واحدة من علامات الحمل التي تؤثر على البشرة في هذه الحالة، تقوم هرموناتك (تحديدًا هرمون تحفيز الخلايا الصباغية) بتغيير أجزاء الخلايا التي تنتج الصباغ، ونتيجة لذلك، ترى العديد من النساء الحوامل أن هذا الخط يمتد عبر منتصف البطن وصولاً إلى الجزء العلوي من خط البكيني. لا تقلقي بشأن هذا الخط! إنه غير ضار وينتج عن نفس الهرمونات التي تغمق الهالة استعدادًا للرضاعة الطبيعية، ويختفي اللون بالتدريج بعد الولادة.

10- انخفاض معدل ضربات القلب:

يتراوح معدل ضربات قلب الجنين الطبيعية أثناء الحمل من 120 إلى 160 نبضة في الدقيقة، على الرغم من تباطؤها قليلاً قبل الولادة مباشرة (فهي لا تزال ضعف معدل ضربات قلب الشخص البالغ!) ويختلف معدل ضربات القلب من طفل إلى آخر، وأي تغيرات فيها تعتمد على عمر الحمل أكثر من نوع الجنين. ورغم زيف هذا التوقع، إلا أن بعض القابلات يستخدمن هذا كمؤشر وبعض الأمهات يصدقنه.

هل بالإمكان معرفة نوع المولود من خلال هذه الأبحاث والدراسات؟

يمكن أن تشير بعض الطرق المثبتة بالأبحاث والدراسات العلمية إلى علامات الحمل بولد. ووفقاً لموقع “Momjunction “هناك الكثير من الأساليب المزعومة لمعرفة ذلك، فيمكن أن توفر الاختبارات الطبية إجابة دقيقة، ويمكن أن تشير بعض الطرق المثبتة بالأبحاث والدراسات العلمية إلى علامات الحمل بولد علمياً في وقت مبكر من الحمل. تعرّفي اليها:

1- سكري الحمل:

المستويات العالية من الجلوكوز تشجع على نمو وتطور الأجنة الذكرية. المعروف من أبحاث أطفال الأنابيب أن المستويات العالية من الجلوكوز تشجع على نمو وتطور الأجنة الذكرية؛ حيث وجدت الأبحاث أن الأمهات الحوامل بأبناء أكثر عرضة للإصابة بسكري الحمل، وهو عبارة عن ارتفاع نسبة الجلوكوز في الدم عن المعدل الطبيعي مقارنة بالأمهات الحوامل اللاتي يحملن بناتٍ. لم يتأكد الباحثون من سبب تسبب الجنين الذكر في حدوث تغيرات أيضية مرتبطة بالحمل أكبر من تلك التي تحدثها الفتيات، ولكن يبدو أن هذه النتائج مدعومة بأكثر من دراسة واحدة.

2-فحص الدم:

يمكن القيام بذلك بعد حوالي تسعة أسابيع من الحمل عن طريق أخذ عينة من دم الأم للكشف عن الحمض النووي للطفل، والذي يمكن أن يكشف أيضاً عن نوع الطفل. يتم استخدام الغرض من هذا الاختبار بشكل أكثر شيوعاً للتحقق من متلازمة داون والحالات الوراثية الأخرى، يعد اختبار الدم هو مؤشراً مبكراً دقيقاً لمعرفة نوع الجنين ولكنه مكلف. تعرّفي إلى المزيد: علاج نوبات الصراخ عند الأطفال

3- فحص السائل الأمينوسي:

يمكن إجراء فحص السائل الأمينوسي من 16 إلى 20 أسبوعاً بأخذ عينة من خلايا المشيمة. يمكن إجراء فحص السائل الأمينوسي من 16 إلى 20 أسبوعاً بأخذ عينة من خلايا المشيمة. في حين أن هذه الإجراءات يمكن أن تخمن نوع الطفل بدقة تصل إلى 99٪، إلا أنهما يحملان خطر الإجهاض، لذا لا يوصَى بهما إلا لاستبعاد الحالات الوراثية.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية