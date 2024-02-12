يسرا عن إعلان اعتزال عادل إمام: قلبي اتخلع

تحدثت الفنانة يسرا، عن مشاعرها لحظة إعلان اعتزال الزعيم عادل إمام أثناء تكريمه بجائزة زعيم الفن العربي في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، الذي أقيم مؤخراً في المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن سبب بكائها وقت سماع صوته وتكريمه نبع من ذكريات عملهما سوياً، وحبها الكبير له.

يسرا: لم أتوقع أبداً إعلان اعتزال عادل إمام

وقالت يسرا في تصريحات إذاعية: “متصورتش في يوم أن عادل إمام أستاذنا الكبير يعتزل لأنه عاش للفن وعمري ما تصورت إنه يبعد عنا، تصورت يومها أنه معقول مش هيرجع لينا تاني بفنه؟ حتة من قلبي اتخلعت، وعلى فكره حقه إنه يعوز يرتاح بس أنا مش شايفاه بعيد ولا هيبعد عني أو عن جمهوره”.

وأضافت يسرا: “عادل إمام عاش علشان حب الجمهور ده، والتكريم اتعمل له بصورة حلوة جداً، وكلنا تأثرنا، وعمري ما حسيت إني زعيمة جمب الزعيم، اتعلم منه الزعامة ممكن، وعمري ما فكرت إني أكون زعيمة الفن”.

شقيق عادل إمام اقترح منح يسرا لقب الزعيمة

وأضافت يسرا: “عمري ما هنسى لما أستاذ عصام إمام قالي من 20 سنة، هعملك مسرحية وهسميكي الزعيمة، قولتله لأ مفيش زعيم غير أستاذ عادل، فأنا برضوا صعب أي حد يقارن نفسه بعادل إمام”.

واستكملت: “أنا ولبلبة دايماً بنروح نشوف عادل إمام، وأنا بفرح بقاعدتي معاه وبنقعد نتكلم على كل الشغل وبيضحك ويهزر ولذيذ وقاعدته دمها خفيف، هو راجل رائع بمعنى الكلمة”.

وعن الكلمة التي قالها لها الزعيم عادل إمام ولم تنسها يسرا، فعلقت قائلة: “قالي أنتي بتتنطتي قدامي في كل السيناريوهات، بشوفك، فأنا بقول أنك لازم تبقي معايا”.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية