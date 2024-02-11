استقالة رئيسة هنغاريا بسبب “قضية جنسية”

أعلنت رئيسة هنغاريا كاتالين نوفاك استقالتها، بعد تعرضها لضغوط متزايدة بسبب عفوها عن رجل متهم بالمساعدة في التستر على قضية اعتداء جنسي في دار للأطفال.

وعفت نوفاك الحليفة المقربة من رئيس الوزراء المحافظ فيكتور أوربان عن نحو 24 شخصا في أبريل 2023 ومن بينهم نائب مدير دار للأطفال الذي ساعد المدير السابق للمؤسسة على إخفاء جرائمه.

وقالت نوفاك في كلمة بثها التلفزيون الرسمي: “لقد ارتكبت خطأ…اليوم هو آخر يوم أخاطبكم فيه بصفتي رئيسة”.

وأضافت: “اتخذت قرارا في أبريل الماضي بالعفو معتقدة أن المدان لم ينتهك ضعف الأطفال الذين كان يشرف عليهم. ارتكبت خطأ، إذ كان العفو وغياب المنطق جديرين بإثارة الشكوك بسبب انعدام التسامح الذي ينطبق على الاستغلال الجنسي للأطفال”.

وطالبت أحزاب المعارضة الهنغارية الأسبوع الماضي باستقالة نوفاك بسبب القضية، واحتشد نحو ألف متظاهر، الجمعة، أمام مكتبها مطالبين باستقالتها.

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