أكبر عملية نصب.. بلوغر مصرية شهيرة بقبضة الأمن سرقت ملايين

استفاقت الأوساط المصرية على أخبار إلقاء القبض على البلوغر الشهيرة سلمى الغزولي بتهمة الاستيلاء على قرابة مليار جنيه.



وفي التفاصيل، فجر رواد مواقع التواصل الاجتماعي قضية نصب جديدة بطلتها بلوغر شهيرة تدعى سلمى الغزولي متهمة بالاستيلاء على قرابة مليار جنيه من حوالي 2000 ضحية من تجار الملابس ببراند عالمي عبر صفحتها “عالموضة”.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على الغزولي وشقيقها محمد في أحد الأكمنة المعدة لهما في محافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهما وضد صاحبة شركة شحن أخرى تدعى خلود الصاوي، واتهامهم لها بالاشتراك مع البلوغر الشهيرة في النصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.

كما تم ترحيلها وشقيقها إلى محافظة المنوفية نظراً لكثرة البلاغات في مركز أشمون، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.

كذلك طلبت تحريات مباحث الأموال العامة والمباحث الجنائية حول الواقعة بعد إصرار البلوغر وشقيقها على إنكار نصبهما على الضحايا.



الحلم أصبح كابوساً

وبعد الإعلان، سارعت عشرات الفتيات إلى حساباتهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشرح ما تعرضن له من قبل البلوغر.

وأكدن أنهن تعرضن للاحتيال بعدما كان حلمهن افتتاح محلات ملابس، فوجدن البلوغر الشهيرة تعرض على صفحتها منشورات تعرض فيها الاستثمار معها إلا أنهن استيقظن من الحلم على كابوس بعد أن تعرّضن واحدة تلو الأخرى للنصب من البلوغر وأشقائها المشاهير.

كما كشفن أنهن استيقظن على غلق الشقيقين لكل وسائل الاتصال والصفحة الخاصة بهما، ولم يعثرن على طريقة لاستعادة أموالهن.

وقالت الضحايا على موقع التواصل “فيسبوك”: “الموضوع ده لازم يقلب الدنيا كلها، واحنا نص البنات مش قادرين نجيب حقنا، دي واحدة نصبت علينا هي وأهلها في ملايين الملايين.. عايزين الدنيا تتهد على دماغهم، هي معروفة جدا في مجال “شي إن” بس قررت هيا وإخواتها يلموا بالمليارات ويفلسعوا”.

وأكدن أن البلوغر كانت تطلب منهن تحويل المبالغ المالية عبر “فودافون كاش” و”انستا باي”، ورفضت تماما أية تحويلات بنكية أو لقاء شخصيا لتسليم الأموال باليد، فاستجبن لها للتعود على التعامل بهذه الطريقة في معاملاتهن التجارية، وأعطتهن أرقام هواتف لإرسال الأموال على محافظها.

وقالت “س” إحدى الضحايا، إن المتهمة استولت منها على مبلغ 4 ملايين جنيه بعدما طلبت منها استيراد حاوية ملابس لها حيث اختفت تماما بعدما جمعت المبالغ الطائلة التي قاربت مليار جنيه من حوالي 2000 تاجر، وأغلقت كافة صفحاتها وخطوط الهواتف، وعندما تواصلوا مع خلود الصاوي وسيط شركة الشحن أنكرت صلتها بها وقالت لهم: “ماليش دعوة اخبطوا راسكم في الحيطة”، وعلموا أنها سافرت خارج البلاد.

يشار إلى أنه بعد تعدد البلاغات، أعدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية الأكمنة اللازمة وعممت نشرة على مستوى المحافظات بصورة المتهمة وشقيقها حتى نجح كمين بمحافظة القاهرة في إلقاء القبض عليهما، خاصة أن لديهما محل إقامة بمدينة نصر، ومازالت التحقيقات مستمرة.

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