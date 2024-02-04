القضاء العراقي يحكم بالحبس بحق المغنية “إيناس الخالدي” لإدانتها بالمحتوى الهابط

افاد مصدر قضائي، يوم الأحد، بصدور حكم بالحبس بحق المغنية العراقية “إيناس الخالدي” لإدانتها بارتكاب فعل المحتوى الهابط.

وقال المصدر، إن محكمة استئناف بغداد الكرخ أصدرت حكما يقضي بالحبس البسيط لمدة 4 أشهر بحق “الخالدي” بعد إدانتها بالمحتوى الهابط.

وفي شهر آب/أغسطس الماضي افاد مصدر مطلع، بأن لجنة وزارة الداخلية المسؤولة عن متابعة “المحتوى الهابط” من على منصات التواصل الاجتماعي رفعت دعوى قضائية ضد الفنانة العراقية “ايناس الخالدي”.

وفي شهر حزيران الماضي من العام 2023 استدعى القضاء العراقي، البلوغر والفنانة المعروفة باسم (ايناس الخالدي).

وبحسب وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز فان “رئاسة محكمة استئناف الكرخ الثالثة وجهت مركز شرطة المسبح باستقدام (ايناس مؤيد أحمد) المعروفة باسم (ايناس الخالدي)، وفق أحكام المادة (403) عقوبات”.

وشنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ مطلع العام 2023 حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر “محتوى هابط” في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق العديد من أولئك الذين ينشرون لمثل هكذا محتوى.

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