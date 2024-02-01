نانسي عجرم تحيي حفلاً في أربيل بمناسبة عيد الحب

تحيي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم حفلاً في أربيل بمناسبة عيد الحب الذي يصادف الـ 14 من شباط الجاري.

منسق الحفل، وائل أحمد، أوضح لشبكة رووداو الإعلامية، أنه في إطار الحفلات التي ينظمونها للفنانين الكورد والأجانب في أربيل، سيقيمون حفلاً للفنانة اللبنانية نانسي عجرم يوم (14 شباط 2024)، والتي ستقدم خلاله باقة من أغانيها المشهورة لجمهورها.

ونشرت نانسي عجرم مقطع فيديو أشارت فيه إلى حفلها في أربيل قائلة: “في 14 شباط سنلتقي معاً في أربيل، في ليلة ستكون كلها أغاني وفرح والكثير من الحب”.

الحفل كان مقرراً في (16 تشرين الثاني 2023) لكن الفنانة أجلته بسبب الحرب في غزة، حسبما أفادت الجهة المنظمة شبكة رووداو الإعلامية في حينه.

يشار إلى أن “تجي ننبسط” أحدث كليبات نانسي عجرم الذي نشرته في (8 آب 2023) وحقق أكثر من 31 مليون مشاهدة على يوتيوب.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية