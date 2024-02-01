جسد نائبة رئيس الأرجنتين يتصدر الترند.. ما قصة الصورة التي نشرتها في مكتبها؟

تصدر اسم ماريا سيليست بونس، مواقع التواصل الاجتماعي في الأرجنتين، فمن هي النائبة المناهضة للنسوية التي اختارها الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي لتكون نائبته؟

ماريا سيليست بونس البالغة من العمر 36 عاما، شاركت صورة لها مع العلم الأرجنتيني في الخلفية في مكتبها، وقد أثارت هذه الصورة اهتمام الآلاف من الناس وانتشرت على نطاق واسع.

وقد كانت أكثرية التعليقات على الصورة تتمحور حول جسدها، إلا أنها ردت قائلة: “إنها صورة شائعة في المكتب لا أكثر. لا أعرف سبب انتشارها على نطاق واسع”.

وأكدت أنها لا تهتم كثيرا بالإشارات إلى جسدها، مبينة أن هذا لم يكن الحال دائما لأنها كانت تعاني من الوزن الزائد في مراهقتها.

وأضافت: “لقد تجاوزت هذا الأمر، وما يقولونه عن جسدي ليس شيئا يبقيني مستيقظة في الليل. حتى أن بعض التعليقات تبدو لطيفة بالنسبة لي”.

وكشفت أنها عانت من الاكتئاب و”اضطررت إلى التخلي عن كل شيء لمدة عامين تقريبا. لقد فقدت الكثير من الوزن وبدأت في تغيير بعض العادات”، مبينة أنه في عام 2022 أسست “بوماس ليبرتاريوس” وهي المجموعة التي جمعت عددا كبيرا من الناشطين في محافظتي وعندها التقيت ميلي.

وقالت: “كان يعلم أنني أدافع عن أفكار الحرية، مما ساعدني على وضعي على رأس قائمة نواب إحدى أهم المحافظات على المستوى الانتخابي.. خافيير صديق، شخص يمكنني التحدث معه بحرية والتعلم منه والإعجاب به في نفس الوقت”.

وسيليست بونسمن مواليد مدينة هوينكا رينانجو التابعة لمقاطعة قرطبة، وهي عازبة وليس لديها أطفال. وهي واحدة من الأشخاص الموثوقين لدى ميلي. وتعرف عن نفسها بأنها مناهضة للنسوية ومن قرطبة.

ودرست القانون في جامعة قرطبة الوطنية، وأنشأت شركة “Celeste Cielo” في عام 2017، وهي شركة محلية اضطرت إلى الإغلاق بسبب جائحة كورونا.

https://www.instagram.com/stories/mariacelesteponce_/?utm_source=ig_embed&ig_rid=65187d37-0439-47e6-8f6f-b6ea9bb2f0a6

https://www.instagram.com/stories/mariacelesteponce_/?utm_source=ig_embed&ig_rid=d3cb2a2b-3273-470c-8732-93352ecba883

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