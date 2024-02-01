هل من الآمن تناول بذور الكتان أثناء الحمل؟

ينصح الكثيرون بتناول الحامل لبذور الكتان خلال فترة الحمل للحفاظ على صحتها وصحة جنينها، وذلك لأنه يعد من أكثر البذور الغنية بالمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك وفيتامينات B6 وE.

ويساعد غنى بذور الكتان بأحماض أوميجا 3 الدهنية على خفض مستويات الكوليسترول وتقليل الالتهاب، ويساعد أيضاً غناها بالألياف على علاج مشاكل الجهاز الهضمي مثل الإمساك وتنظيم نسبة الجلوكوز في الدم.

أما عن فائدته للرضع فتحتوي ملعقة كبيرة من زيت بذور الكتان على حوالي 700 ملليجرام من أوميجا 3 وأوميجا 6، مما يحافظ على نمو دماغ الرضع.

إليك وفقاً لموقع webmd فوائد أخرى لبذور الكتان أثناء الحمل، وكيف يمكن إدخالها إلى النظام الغذائي للحامل.

هل من الآمن تناول بذور الكتان خلال فترة الحمل؟

من الآمن تناول كمية معتدلة من بذور الكتان خلال فترة الحمل، ولكن دون إفراط لأن الكميات الكبيرة منه يمكن أن تزيد من هرمون الإستروجين في الجسم، مما يسبب اضطرابات هرمونية، فمن الأفضل استشارة الطبيب قبل تناوله.

يمكن للحامل تناول حوالي ملعقة كبيرة من بذور الكتان المطحونة يومياً أثناء الحمل ولا ينصح بتناول زيت بذور الكتان، لأنه قد يسبب الولادة المبكرة ويجب أيضاً تجنب تناول زيت بذور الكتان خلال مرحلة الرضاعة الطبيعية.

ما هي فوائد بذور الكتان أثناء الحمل؟

1. تعزيز نمو دماغ الجنين

تحتوي بذور الكتان على اثنين من الأحماض الدهنية الأساسية مثل حمض اللينوليك وحمض أوميغا 3 الدهني، وكلاهما يلعب دوراً بارزاً في نمو الدماغ لدى الجنين.

على الجانب الآخر قد ثبت أن بذور الكتان تعد من الأطعمة التي تؤثر على ذاكرة طفلك وقدرته على التعلم بعد الولادة.

2. تخفيف إمساك الحمل

الإمساك والبواسير من المشاكل الشائعة لدى النساء الحوامل وذلك لغناها بالألياف، لذا يمكن أن يساعد التناول المنتظم لبذور الكتان وبكميات معتدلة، وذلك إلى جانب الكثير من الماء، في التخفيف من حركات الأمعاء.

3. التحكم في سكر الدم

ترتفع مستويات السكر في الدم خلال فترة الحمل، ويساعد تناول بذور الكتان في السيطرة على سكري الحمل، وذلك لغناها بالألياف التي تساعد على عدم ارتفاع الجلوكوز، وإبطاء عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات.

4. صحة الجهاز المناعي

تنخفض مستويات المناعة لدى المرأة الحامل، ويمكن أن يساعد تناول بذور الكتان في منع إصابة الحامل بالعدوى والإنفلونزا الموسمية، وذلك لغناها بالعديد من العناصر الغذائية، التي توفر الحماية لكل من الأم والجنين من الالتهابات والأمراض الأخرى التي تهدد الحياة في الرحم.

5. الحفاظ على صحة القلب

يساعد تناول بذور الكتان خلال فترة الحمل على تحسين الدورة الدموية، والحفاظ على صحة الشرايين للنساء الحوامل اللاتي يعانين من سكري الحمل فهن معرضات أيضاً للإصابة بمشاكل القلب بنسبة أكبر مقارنة بغيرهن.

كما يساعد تناول بذور الكتان على خفض مستويات الكولسترول السيئ وزيادة مستويات الكولسترول الجيد والتقليل من خطر انسداد الشرايين، وذلك لامتلاك تلك البذور لخصائص تسييل الدم مما يضمن عدم تكوين الترسبات داخل الشرايين.

إذا كان لديك حساسية من البذور، يجب مراجعة الطبيب المعالج قبل تناول بذور الكتان خلال فترة الحمل، وتشمل أعراض الحساسية الحكة أو التورم أو الاحمرار أو القيء أو الغثيان.

يوصى بعدم تناول بذور الكتان الخام؛ ويعتقد أنها تحتوي على بعض كميات من مركبات السيانيد التي تسبب التسمم.

في حالات قليلة، يمكن أن تزيد بذور الكتان من هرمون الإستروجين مما يعيق التوازن الهرموني في الجسم.

على الرغم من أن بذور الكتان غنية بالألياف، إلا أن الزيادة المفاجئة في استهلاك بذور الكتان يمكن أن تزيد من حركات الأمعاء، وقد تواجه الحامل أيضاً أعراضٌ مثل آلام المعدة والانتفاخ والإسهال.

بذور الكتان ليست مناسبة للنساء الحوامل اللاتي يعانين من انسداد الأمعاء أو التهاب الأمعاء أو ضيق المريء لأن تناول الكثير من بذور الكتان بدون كمية كافية من السوائل يمكن أن يؤدي إلى انسداد الأمعاء والإمساك.

بذور الكتان يمكن أن تخفض مستويات الكولسترول إلى حد كبير، لذلك إذا كنت تتناولين دواء لارتفاع نسبة الكولسترول، يجب عليك أيضاً تجنب تناول بذور الكتان، فقد تتفاعل البذور مع أدوية مثل مميعات الدم لأنها تزيد من خطر النزيف.

كيف تتناولين بذور الكتان أثناء الحمل؟

على الرغم من أن بذور الكتان تحتوي على فوائد عديدة، إلا أنه ينصح بتناولها باعتدال خاصة في الثلث الثالث من الحمل؛ ويمكنك أيضاً طحن بذور الكتان المحمصة وتخزينها في وعاء محكم الغلق وتناول كميات صغيرة منها لتجنب أي آثار جانبية.

وتعد بعض الطرق لإدراج مسحوق بذور الكتان المحمص في نظامك الغذائي هو مزجها مع العصائر أو الزبادي، أو يمكنك أيضاً رشها فوق طبق السلطة أو مزجها مع الجبن.

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