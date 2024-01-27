صور إباحية “مزيفة” لمغنية أمريكية شهيرة ترفع الإنذار في البيت الأبيض

قال البيت الأبيض إن الصور الجنسية المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي للمغنية الأمريكية تايلور سويفت “مثيرة للقلق”، مطالباً الكونغرس بأن ينظر في تشريع لمعالجة الصور المزيفة والمسيئة التي تنتشر على الإنترنت.



وقالت المسؤولة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان-بيير، إن شبكات التواصل الاجتماعي بدورها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لمنع انتشار هذا النوع من الصور.

وقالت جان-بيير للصحفيين “إنه أمر مقلق.. بينما تتخذ منصات التواصل الاجتماعي قراراتها المستقلة بشأن إدارة المحتوى، نعتقد أن هناك دوراً هاماً في تطبيق قواعدهم الخاصة لمنع انتشار المعلومات المضللة والصور الحميمة التي لم تحصل على إذن من أصحابها”.

وشهدت منصات التواصل مؤخراً، انتشاراً واسعاً لصور سويفت الجنسية المزيفة على منصة “إكس”، محققة ملايين المشاهدات وعشرات الآلاف من إعادة النشر، وفي حالات أخرى، تم التلاعب بصور سويفت ومشاهير آخرين لجعلها تبدو وكأنها تؤيد منتجات تجارية.

وقال مسؤولون في إكس لوكالة بلومبرغ، إن المنصة تزيل الصور وتتخذ إجراءات ضد الحسابات المشاركة في نشر المواد المزيفة. ولكن الجدل حول نوع تلك المواد ألهم دعوات من أعضاء الكونغرس لوضع حواجز جديدة.

وقالت جان-بيير إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعمل مع شركات متخصصة بالذكاء الاصطناعي على جهود أحادية من شأنها وضع علامة مائية على الصور المولدة لجعلها أسهل في التعرف عليها كصور وهمية، كما عينت إدارة بايدن فريق عمل لمعالجة التحرش والإساءة عبر الإنترنت، بينما أنشأت وزارة العدل خطاً ساخناً للأشخاص الذين تعرضوا للإساءة الجنسية بسبب صور مزيفة لهم.

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