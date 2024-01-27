يناير 27, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

بسبب حلم.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة سعودية

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
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بسبب حلم.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة سعودية

بعدما تقدمت طالبة بشكوى ضدها لأنها ضربتها في المنام

تفاجأت معلمة في إحدى مدارس الجنوب التعليمية بفتح تحقيق معها بعدما قدمت إحدى طالباتها بشكوى ضدها لسبب غريب وطريف.

وباشرت لجنة تعليمية فتح تحقيق مع معلمة، بعد إدعاءات طالبة، أنها شاهدت معلمتها بالحلم أثناء المنام، تقوم بضربها، فقامت بإخبار أسرتها، ورفع شكوى في منصة تواصل، بحسب وسائل صحفية سعودية.

وتدخلت الجهة التعليمية للوقوف على الشكوى، وحضرت اللجنة إلى المدرسة، وتبين أنه مجرد حلم ليس له مكان على أرض الواقع، وتم حفظ وإغلاق الشكوى بشكل نهائي.

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