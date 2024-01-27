بسبب حلم.. فتح تحقيق رسمي مع معلمة سعودية

بعدما تقدمت طالبة بشكوى ضدها لأنها ضربتها في المنام

تفاجأت معلمة في إحدى مدارس الجنوب التعليمية بفتح تحقيق معها بعدما قدمت إحدى طالباتها بشكوى ضدها لسبب غريب وطريف.

وباشرت لجنة تعليمية فتح تحقيق مع معلمة، بعد إدعاءات طالبة، أنها شاهدت معلمتها بالحلم أثناء المنام، تقوم بضربها، فقامت بإخبار أسرتها، ورفع شكوى في منصة تواصل، بحسب وسائل صحفية سعودية.

وتدخلت الجهة التعليمية للوقوف على الشكوى، وحضرت اللجنة إلى المدرسة، وتبين أنه مجرد حلم ليس له مكان على أرض الواقع، وتم حفظ وإغلاق الشكوى بشكل نهائي.

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