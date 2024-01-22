أصالة تعتذر لأنغام للمرة الرابعة: أسأت لنفسي أولاً

قدمت أصالة اعتذارًا لصديقتها المطربة أنغام للمرة الرابعة بعد حدوث خلاف بينهما.

أعربت أصالة عن حبها الشديد لأنغام وتمسكها بصداقتهما، معتذرة عما بدر منها ومؤكدة أنها تحترم وتقدر المطربة كثيرا.

في بودكاستها ببرنامج مع عمرو أديب، أكدت أصالة: “بعتذر لك عما بدر مني، أنا أسأت أولاً لنفسي، وإنتي عندي بالدنيا وصداقتنا كتير، بحبك وبحترمك وبموت عليكي بحبك كتير كتير”.

من جانبها، ردت أنغام قائلة: “أصالة شخصية بتيجي مرة واحدة، بعرفها كويس من زمان، كنا قريبين وصحاب أوي وحاسين ببعض لأننا قريبين في السن، وظروفنا شبه بعض بدأنا أطفال ومعيشنانش طفولتنا وتحملنا مسؤوليات بسرعة أوي”.

وأشادت أنغام بأصالة كمطربة، معبرة عن تقديرها لها واعتبرتها عظيمة وفنانة استثنائية، كما أكدت أنها لا تزال تحترم أصالة كمغنية رغم الخلافات السابقة.

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