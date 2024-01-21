يناير 21, 2024

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون المرأة

أول ظهور للنجمة نجاة الصغيرة بعد غياب طويل (فيديو)

التاريخ:
فى :شؤون المرأة
اترك تعليق
0 مشاهدات

أول ظهور للنجمة نجاة الصغيرة بعد غياب طويل (فيديو)

ظهرت المطربة المصرية نجاة الصغيرة لأول مرة على المسرح منذ سنوات أمس السبت، خلال حفل Joy Awards في الرياض.

وأنشدت النجمة القديرة البالغة من العمر 85 عاما، مقطعا من إحدى أغنياتها الأيقونية “عيون القلب”، وسط تصفيق حار من الجمهور وهتافات “وحشتينا”.

وتسلمت من على مسرح أبوبكر الشدي بالبوليفارد، تكريما خاصا من تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية، في ليلة حافلة بالتكريمات لنجوم من الشرق والغرب، عالميين وعرب.

وكانت الإعلامية المصرية بوسي شلبي قد كشفت عن مفاجأة الحفل، حيث كتبت على حسابها في “إنستغرام”: “النهاردة مفاجأة حفل Joy Awards في السعودية نجاة، هتشوفوا نجاة الصغيرة النهاردة”.

 

 

facebookShare on Facebook
Post Views: 1

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi