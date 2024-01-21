نصائح لتطبيق محدد الشفاه بشكل مثالي كالمحترفين.. ستفيدك حتماً

للحصول على شفاه بارزة ومكتنزة، أنتِ بحاجة إلى تحديدها بقلم محدد الشفاه، الذي يعتبر من مستحضرات المكياج التي لا تستغني عنها المرأة؛ لإبراز جمال شفتيها وتعزيز مظهر أحمر الشفاه. لكن، كيف يمكنك تطبيق محدد الشفاه بشكل صحيح مثل المحترفين، والحصول على شفاه أكثر امتلاء وجاذبية؟ وكيف يمكنك اختيار لون محدد الشفاه المناسب للون بشرتك؟!

فيما يلي، يقدم لكِ “سيدتي نت” نصائح لتطبيق محدد الشفاه كالمحترفين، لذا جهّزي محدد الشفاه وأحمر الشفاه وابدئي.

ما هو محدد الشفاه؟

محدد الشفاه، المعروف أيضاً باسم قلم الشفاه، هو منتج تجميلي يستخدم عند تطبيق المكياج لتحديد حواف الشفاه؛ لإبراز شكلها، وتعزيز المظهر العام للفم. يتم تطبيقه عادة قبل وضع أحمر الشفاه أو ملمع الشفاه. يساعد محدد الشفاه على تحديد خط الشفاه الطبيعي، مما يخلق شكلاً واضحاً ودقيقاً. يمكن أن يكون هذا مفيداً بشكل خاص للواتي يرغبن في تحسين شفاههن، أو إعادة تشكيلها، مما يخلق مظهراً أكثر توازناً وتناسقاً. يتوفر محدد الشفاه في شكل قلم رصاص، ويأتي في مجموعة متنوعة من الألوان؛ لتتناسب مع ظلال الشفاه المختلفة.

الطرق الصحيحة لتطبيق محدد الشفاه

يمكن أن يؤدي وضع محدد الشفاه إلى تحسين مظهر شفتيك، والمساعدة على منع أحمر الشفاه من التلاشي، لذا دعينا نخبرك أنه ليس من السهل على الجميع وضعه بشكل صحيح، إنه فن، ولإتقان فن تطبيقه بشكل مثالي كالمحترفين؛ إليكِ بعض النصائح، فاتبعيها:

قشري ورطبي شفتيك

لا تقتصر فوائد تقشير الشفاه على إزالة الخلايا الميتة المتراكمة والتخلص من التشققات فحسب، بل يساعد على تبطين شفتيك ومنع جفافهما، وبالتالي تحسين ملمس الشفاه، لذا احرصي على تقشير شفتيك باستخدام مقشر لطيف؛ باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ورطبة، وافركي شفتيك للتخلص من أي شوائب، ثم رطبي شفتيك بمرطب مغذٍ؛ لجعلها ناعمة ونضرة ذات مظهر صحي. يُمكنك وضع الفازلين على شفتيكِ طوال الليل؛ للحصول على شفاه أكثر نعومة.

اختاري تركيبة كريمية

من السهل التعامل مع تركيبة محدد الشفاه الكريمية أو الناعمة، إذ توفر تطبيقاً أكثر تناسقاً، كما أنها تميل إلى المزج جيداً مع أحمر الشفاه.

تحديد قوس كيوبيد

لإبراز قوس كيوبيد، والذي يمثل قمة شفتك العليا:

قومي بإنشاء شكل “X” على شفتك العليا، أسفل قوس كيوبيد مباشرةً، مما يضيف بعض الأبعاد إلى شفتك العليا، ثم مددي شكل “X” بعناية للخارج نحو زاوية شفتيك. لا تقلقي إذا كانت الخطوط الموجودة بالداخل غير كاملة إلى حد ما؛ فأحمر الشفاه سيغطيها بالكامل، لكن الخطوط الخارجية هي المهمة. ضعي محدد الشفاه بضربات ريشية قصيرة، هذا يسمح بمزيد من الدقة والمظهر الطبيعي.

تتبع خطوط شفتيك الطبيعية

طبقي محدد الشفاه على الشفة السفلية، بدءاً من المنتصف باتجاه الزوايا. ثم، ارسمي خطاً ناعماً على جانبي قوس كيوبيد. امسحي أي لطخات خارج الخط، وتأكدي من أن الخط مستوٍ وسلس. أما إذا كنت ترغبين في جعل شفتيك تبدو أكثر امتلاءً، فما عليك سوى رسم خطوط سميكة على جانبي قوس كيوبيد والشفة السفلية. للحصول على مظهر سلس، امزجي محدد الشفاه بفرشاة الشفاه، مما يساعد على تنعيم الحواف ويضمن توزيعاً متساوياً للون.

ملء شفتيك

بعد تحديد خطوط شفتيك الطبيعية، استخدمي نفس محدد الشفاه، واملئي اللون على شفتيك. هذه الطريقة تخفّف من حدّة خط محدد الشفاه، عندما يتداخل مع لون أحمر الشفاه، كما تساعد في الحصول على لون أحمر شفاه غني، يدوم لفترات طويلة.

تطبيق أحمر الشفاه

من الناحية المثالية، يجب أن يتطابق لون محدد الشفاه مع أحمر الشفاه، أو يكون أغمق قليلاً منه. هذا يساعد على خلق مظهر متماسك ومصقول. بمجرد الانتهاء من جميع الخطوات المذكورة أعلاه واختيار أحمر الشفاه، طبقي أحمر الشفاه باستخدام فرشاة الشفاه، وضعيه بالتساوي على شفتيك بالكامل. لا تفوتي الزوايا الداخلية. تأكدي من تطبيقه على زوايا شفتيك المبطنة، وقومي بتكثيف اللون كما يحلو لكِ، أما إذا أردت تثبيت لون أحمر الشفاه، فضعي القليل من البودرة المضغوطة.

تصحيح الأخطاء مع الكونسيلر

إذا ارتكبت خطأ أو كنت ترغبين في تحسين الحواف، فاستخدمي فرشاة صغيرة مع القليل من الكونسيلر لتنظيف الخطوط. اختاري ظل الكونسيلر الذي يتناسب مع لون شفتيك، وامسحي قليلاً باستخدام فرشاة مسطحة.

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طرق اختيار لون محدد الشفاه المناسب للون بشرتك

يمكن أن يؤدي اختيار لون محدد الشفاه المناسب للون بشرتك إلى تحسين مظهر مكياجك العام، وخلق مظهر أكثر تناسقاً، فيما يلي بعض الإرشادات العامة لمساعدتك على اختيار لون محدد الشفاه المناسب بناءً على لون بشرتك:

البشرة الفاتحة:

تعمل الألوان الناعمة والمحايدة بشكل جيد للبشرة الفاتحة، ويناسبها النغمات الخوخية، أو المرجانية الدافئة.

البشرة المتوسطة:

للبشرة المتوسطة، تناسبها الألوان الوردية الناعمة مع لمسات من الدرجات الزهرية، ويمكن أن تضيف ظلال البنفسجي لمسة من الرقي.

البشرة القمحية:

قد تعزز الألوان الترابية، مثل البني الدافئ والتراكوتا وظلال التوت الخافتة، درجات لون البشرة المتوسطة القمحية الزيتونية.

البشرة الداكنة:

تناسب ذوات البشرة الداكنة، ألوان درجات اللون البني الغني بالشوكولاتة، ويمكن أن يخلق اللون الأحمر الداكن أو العنابي مظهراً جريئاً وأنيقاً لذوات البشرة الغامقة.

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