علاج جرح اليد بالسكين.. اتبعي الطرق الصحيحة لتجنّب البكتيريا

واحدة من الإصابات المتكررة هو جرح اليد بالسكين، والذي عادة ما يحصل أثناء العمل في المطبخ، بسبب الاستخدام غير الآمن للسكين.

إذا جرحتِ نفسكِ أثناء إعداد الطعام؛ فإن العدوى هي أسوأ ما قد تتعرضين له، لكن كل ما تحتاجينه في هذه اللحظة، هو الصابون والماء لتنظيف الجرح؛ حتى ولو كان مغطًى بالبكتيريا.

هل الجرح بالسكين حالة طارئة؟

يعتمد ما إذا كانت حالة طارئة أم لا، على طول القَطع وعمقه ومكان القَطع.. لكن أغلب جروح الأصابع، نادراً ما تهدد الحياة.. في حالة قطع الأصابع؛ فإن القلق الأكبر هو أنكِ قد تفقدين القدرة مؤقتاً على استخدام الأصبع.. وإذا كان النزيف حاداً، أو كان الدم يتدفق من دون توقُّف؛ فاتخذي على الفور خطوات للسيطرة على النزيف، ويُفضّل الذهاب إلى أقرب مستشفى.

إذا لم تكن حالة طارئة فاتبعي الخطوات التالية:

اغسلي الجرح بالماء الدافئ والصابون العادي.. تأكّدي من غسل الجرح وهو لايزال ينزف، وتوقفي مع توقُّف النزيف؛ لأن ذلك سيزيل القشرة ويبدأ النزيف مرة أخرى.

قومي بتشجيع الدم على الخروج من الجرح لبضع دقائق، طالما أن الدم لا يتدفق بغزارة، من خلال عصر المزيد قليلًا.. يساعد القليل من النزيف على طرد أيّة بكتيريا يمكن أن تسبب العدوى.. بعد ذلك، قومي بالضغط على الدم تحت الماء الجاري في الحوض، ومن ثَم السيطرة على النزيف.

ضعي ضمادة شاش أو منشفة مماثلة على الجرح، واضغطي حتى يتوقف النزيف.. وإذا شعرت بالضعف أو الدُوار، عليك الذهاب إلى المستشفى.

بعض الناس يفقدون وعيهم من الألم أو من رؤية الدم.. وقبل أن يُغمى عليهم، يشعرون بالضعف أو الدُوار؛ لذلك اطلبي المساعدة إذا شعرتِ بذلك.

ماذا أفعل بعد توقف النزيف؟

بمجرد توقُّف النزيف، ويصبح الجرح نظيفاً، يمكنك تضميده بضمادة لاصقة، ثمَّ ارتدي قفازاً بلاستيكياً لاستخدام اليد.

عند العناية بقَطع أو جرح آخر، قد يبدو من المنطقي تطبيق كريم أو مرهم مضاد حيوي.. ومع ذلك؛ فإن كريمات ومراهم المضادات الحيوية هذه يمكن أن تهيّج بشرتك بشكل أكبر.. لذلك، استشيري الطبيب أو الصيدلي قبل تطبيق هذه المراهم.

أيضاً، يمكنكِ تناول مسكنات الألم المتاحة من دون وصفة طبية، والتي تساعد في تخفيف ألم الجروح المؤلمة.

كيف يتم تحديد إذا ما كان الجرح سطحياً أو يحتاج خياطة؟

إذا كان القَطع نصف بوصة أو أعمق ويمكن رؤية الأنسجة تحت الجلد؛ فقد يحتاج إلى غرز .. إحدى طرق اختباره هي فصل الحواف.. إذا استطعتِ ذلك؛ فمن المحتمل أن يكون القَطع يستحق الذهاب إلى غرفة الطوارئ أو مركز الرعاية العاجلة.

تُشفى معظم الجروح الطفيفة خلال أسبوع واحد أو أقل.. ومع ذلك، إذا كان جرحك أطول من ثلاثة أرباع البوصة، أو أكثر من ربع بوصة، أو إذا لم يتوقف النزيف؛ فاطلبي مساعدة الطبيب.

أثناء شفاء الجرح، إذا لاحظت أيّة علامات للعدوى، مثل: القيح، أو زيادة الاحمرار، أو التورُّم أو الألم؛ فاتصلي بالطبيب.

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