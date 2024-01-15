يناير 16, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون المرأة

ضابطة أمريكية تفوز بلقب “ملكة جمال أمريكا 2024” (صورة+فيديو)

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فى :شؤون المرأة
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ضابطة أمريكية تفوز بلقب “ملكة جمال أمريكا 2024” (صورة+فيديو)

أفادت شبكة “سي إن إن” بأن الفائزة بمسابقة “ملكة جمال أمريكا 2024” هي ضابطة القوات الجوية الأمريكية ماديسون مارش البالغة من العمر 22 عاما.

وقالت الشبكة: “فازت ماديسون مارش، ملازم في القوات الجوية الأمريكية، تبلغ من العمر 22 عاما، بمسابقة ملكة جمال أمريكا 2024 في أورلاندو بولاية فلوريدا”.

وأكدت أن مارش أصبحت أول ضابطة أمريكية على رأس عملها تفوز بهذا اللقب.

وأشارت الشبكة إلى أن فتاة واحدة من كل ولاية أمريكية شاركت في المسابقة.

المصدر: RT

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