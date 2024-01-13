7 جراحات في 21 يوما.. حبس طبيب مصري كاد ينهي حياة مذيعة شهيرة

تدهورت صحتها ما تطلب نقلها للعلاج بالخارج

قضت محكمة مصرية بمعاقبة طبيب شهير كاد ينهي حياة مذيعة شهيرة بسبب ارتكابه أخطاء طبية قاتلة.

وقضت محكمة جنح القاهرة الجديدة بمعاقبة الطبيب المتسبب في إصابة المذيعة إيمان الحصري بأزمة صحية خطيرة، بالحبس عامين، وإلزامه بدفع كفالة مالية.

وتعود الواقعة إلى أبريل من العام 2021 حيث دخلت المذيعة الشهيرة إلى أحد المستشفيات لإجراء جراحة في الأمعاء والقولون، وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ وسريع كاد يعرضها للموت.

وتبين أن الطبيب الذي أجرى الجراحة ارتكب خطأ طبيا ما أدى لمعاودة إخضاعها لجراحة جديدة لإصلاحه، لكنه تسبب في عدة أخطاء أخرى أدت لخضوع المذيعة لـ 7 جراحات متتالية في 21 يوما.

وتفاقمت الحالة الصحية للمذيعة وتدهورت صحتها مجددا ما تطلب نقلها للعلاج بالخارج، حيث تبين قيام الطاقم الطبي المعالج بإصلاح كافة الأخطاء وهو ما نجم عنه تحسن صحة المذيعة واستعادتها لعافيتها.

إيمان الحصري تخرجت من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبدأت عملها كمراسلة لقناة “النيل للأخبار” في 2002 ثم شاركت في عام 2006 في تقديم برنامج “البيت بيتك”، وفي عام 2007 سافرت لفلسطين للعمل كمراسلة حربىية لقناة “النيل للأخبار”.

عملت في فضائيتي “صدى البلد” و”المحور “، وتعمل حاليا في فضائية “دي إم سي” .

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